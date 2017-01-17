استعفای مسجدجامعی کم اعتنایی به رای شهروندان است

مجتبی شاکری عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استعفای احمد مسجدجامعی از عضویت در شورای شهر گفت: به نظر می رسد نوعی تعامل در این باره بین دولت و شورای شهر وجود دارد که باعث سابقه دار شدن این نوع استعفاها می شود به طوری که قبل از این آقایان نجفی، حجت، سلطانی فر و آقای مسجد جامعی با تقاضای دولت از شورا استعفا دادند.

وی افزود: یک طرف قضیه رای شهروندان تهرانی است که این آقایان را برای عضویت در شورا انتخاب کردند تا پیگیر مسائل شهری مردم باشند. از این رو موجبات نارضایتی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

این عضو شورای شهر ادامه داد: به منظور صیانت از آراء شهروندان تهرانی موافق از دست دادن همکارانمان در شورا نیستیم اما به نظر می رسد دوستانی که از شورا استعفا می دهند برای انجام وظیفه ای مهمتر به دولت می پیوندند.

شاکری درباره موافق شورای شهر با استعفای مسجد جامعی تصریح کرد: چنانچه اعضای شورا با این استعفا موافقت نکند بر طبق آیین نامه وی می تواند در جلسات شورا حضور پیدا نکرده و از عضویت در شورای شهر برکنار شود.

نماینده مردم تهران در شورای شهر با اشاره به اقدام برخی اعضای شورای شهر در دوره اول که برای شرکت در انتخابات مجلس از شورا استعفا داده و برای ورود به مجلس تلاش کردند گفت: البته باید گفت آقای مسجدجامعی چندان به کار شورا نمی آمدند، غیبت هایشان در جلسات زیاد بود و ندیدم در طرح ها و لوایح مشارکتی داشته باشند بنابراین شاید با رفتن آقای مسجدجامعی اتفاق خاصی هم رخ ندهد.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر جای بسیار مهمی است ادامه داد: مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ نماینده دارد که به دلیل زیاد بودن اعضا شاید تا آخر دوره چهارساله برخی از نمایندگان حتی به چشم نیایند درحالی که ۳۱ عضو شورای شهر تهران شاید به اندازه چندین وزارتخانه کار قابل رویت داشته باشند.

شاکری تصریح کرد: کار نماینده مردم در شورا قابل قیاس با کار در کتابخانه ملی نیست و شاید به جرئت بتوان گفت که رفتن از شورا به کتابخانه ملی در حقیقت تنزل جایگاه است. اگر کسی از عضویت در شورای شهر استعفا داده و وزیر شود ارتقا شغلی داشته ولی به نظرم می رسد که جایگاه آقای مسجدجامعی در کتابخانه ملی تنزل پیدا کرده است.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: استعفای آقای مسجدجامعی کم اعتنایی به رای دهندگان به وی و شهروندان تهرانی است که قبل از پایان دوره چهارساله مسئولیت نمایندگی از ادامه کار استعفا داده است.

به گزارش مهر، احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران صبح دیروز از ادامه عضویت در این شورا اعلام استعفا کرد و دلیل این استعفای خود را ریاست بر کتابخانه ملی عنوان کرد.