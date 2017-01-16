زمینه سرمایه گذاری بنیاد برکت در خراسان جنوبی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل کمیته ای برای استفاده بهینه از گیاهان دارویی، اظهار کرد: باید بررسی‌های لازم برای سرمایه گذاری بنیاد برکت در حوزه گیاهان دارویی انجام و زمینه برای ورود این بنیاد فراهم شود.

وی با بیان اینکه محصولات استراتژیک استان ظرفیت بسیار خوبی است که باید از آن به درستی استفاده شود، افزود: بر خلاف پروژه‌های عمرانی انجام پروژه‌های پژوهشی و آموزشی نیاز کمتری به اعتبارات دارد لذا می‌توان بخشی از اعتبارات پروژه‌های عمرانی را در این زمینه مصرف کرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استانداری می‌تواند در بخش فرآوری زرشک و عناب اعتباراتی را اختصاص دهد، بیان کرد: اختصاص این اعتبارات مشروط به مصوب شدن در کمیته‌ای متشکل از جهاد دانشگاهی، جهاد کشاورزی و دانشکده کشاورزی است.

اجرای طرح جامع پتانسیل گیاهان دارویی در خراسان جنوبی

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی نیز در این دیدار با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در حوزه‌های پژوهشی و آموزشی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است، گفت: مشکلات روستاییان یکی از دغدغه‌های بسیار جدی در جها دانشگاهی است.

جلال الدین صادقی ادامه داد: با توجه به اینکه روستاییان این استان افرادی بسیار قانع و سخت کوش هستند باید مشکلات آن‌ها برطرف شود و از مهاجرت آن‌ها به شهرها جلوگیری شود.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه افرادی نمونه برای فعالیت در حوزه گیاهان دارویی انتخاب شده‌اند، عنوان کرد: در راستای اشتغال و کارآفرینی، آموزش و بهینه‌سازی و نگاه به آینده برنامه‌ریزی هدفمندی در استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه گیاهان دارویی در استان از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است، تصریح کرد: متاسفانه تا کنون ارزش افزوده‌ای از گیاهان دارویی به استان اختصاص نیافته است.

صادقی از اجرای طرح جامع پتانسیل گیاهان دارویی در استان خبر داد و افزود: با استفاده از این طرح پژوهش‌ها در حوزه گیاهان دارویی و محصولات استراتژیک با دقت بیشتری انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت دهکده‌های گیاهان دارویی، اظهار داشت: این دهکده‌ها موضوعی همه جانبه برای بهینه سازی و آموزش در حوزه گیاهان دارویی است.