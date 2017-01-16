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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا راهی روسیه و اوکراین شد

رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا راهی روسیه و اوکراین شد

رئیس دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور دیدار و گفتگو با مقامات روسیه و اوکراین راهی این دو کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «سباستین کورتز» وزیر امور خارجه اتریش و رئیس دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز راهی روسیه و اوکراین شد. 

وی در این سفر سه روزه قرار است درباره موضوع شرق اوکراین با مقامات دو کشور گفتگو و تبادل نظر کند.

کورتز قرار است در روسیه با «سرگئی لاوروف» همتای روسی خود دیدار و گفتگو کند. وی همچنین در اوکراین نیز در نظر دارد با «پترو پورشنکو» رئیس جمهوری و «پائولو کلیمکین» وزیر خارجه این کشور دیدار و درباره موضوع عنوان شده گفتگو کند. 

وزیر خارجه اتریش با اشاره به گزارش بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا خاطرنشان کرد: مفاد این گزارش در دیدار با مقامات روسیه و اوکراین حتما به بحث گذاشته می شود.

کد مطلب 3878756
شقایق لامع زاده

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