رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا راهی روسیه و اوکراین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «سباستین کورتز» وزیر امور خارجه اتریش و رئیس دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز راهی روسیه و اوکراین شد.

وی در این سفر سه روزه قرار است درباره موضوع شرق اوکراین با مقامات دو کشور گفتگو و تبادل نظر کند.

کورتز قرار است در روسیه با «سرگئی لاوروف» همتای روسی خود دیدار و گفتگو کند. وی همچنین در اوکراین نیز در نظر دارد با «پترو پورشنکو» رئیس جمهوری و «پائولو کلیمکین» وزیر خارجه این کشور دیدار و درباره موضوع عنوان شده گفتگو کند.

وزیر خارجه اتریش با اشاره به گزارش بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا خاطرنشان کرد: مفاد این گزارش در دیدار با مقامات روسیه و اوکراین حتما به بحث گذاشته می شود.