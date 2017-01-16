به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواِس نیوز، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز و پس از نشست وزرای خارجه این اتحادیه در «بروکسل» در اظهاراتی از مخالفت کشورهای اروپائی با طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا برای انتقال سفارت این کشور از تل آویو به بیت المقدس خبر داد و درباره تشدید تنش ها در جهان عرب درصورت این اقدام ترامپ به وی هشدار داد.

به گزارش آسوشیتدپرس، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه در این باره گفت: خودداری از اقدامات یکجانبه برای ما حائز اهمیت است. این امر به ویژه درباره اموری که دارای تبعات جدی در بخش های گسترده ای از افکار عمومی جهان باشد، دارای مصداق است.

«فدریکا موگرینی» در ادامه تصریح کرد: ما امیدواریم پیش از این اقدام درباره تبعات جدی آن به اندازه کافی تفکر شود.

وی تأئید کرد: ما یقیناً به انتقال مقر دیپلماتیک (هیأت نمایندگی) خود به بیت المقدس مبادرت نخواهیم کرد و مکان آن را در تل آویو می دانیم.