به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه نخستین جشنواره «فرهنگ، رسانه و آموزش عمومی»، دوشنبه ۲۷ دی، با حضور استادان، هنرمندان و محمود صلاحی، رییس و حجتالاسلام ناصریپور، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بهزاد تیمورپور سرپرست فرهنگسرای رسانه و شبکههای اجتماعی در این فرهنگسرا برگزار شد. میثم فکری، مدیر گروه معارف و اسماعیلزاده، مدیر تأمین برنامه شبکه سه سیما از دیگران حاضران در این برنامه بودند.
در ابتدای این رماسم حجتالاسلام حسن ناصریپور، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تشکر از حاضران در مراسم اختتامیه گفت: تهران، این شهر ۹ میلیونی متشکل از ۱۸ خردهفرهنگ است که خیلی با هم پیوند ندارند و گاهی در بعضی مناسبات فرهنگی تضادها یک نوع تلقی ضدفرهنگ به وجود میآورد. تهران مظلومترین شهر در حوزه فرهنگ است. بسیاری از اتفاقها در سطح جهانی میافتد و به نوعی به شهر تهران و شهروندان تهرانی مربوط است، اما با این وجود توجه لازم به تهران نمیشود. سازمانهای فرهنگی فعال در شهر تهران گرفتار روزمرگی شدهاند، در حالی که باید برای حل مسائل فرهنگی تهران تلاش زیادی کنند.
وی افزود: موضوع رزق حلال که یکی از موضوعات جشنواره «فرهنگ، رسانه و آموزش عمومی» بود، اهمیت بالایی دارد. رزق حلال در تحکیم خانواده تا بحثهای تعالی کارکرد دارد. با برنامهریزیهای انجام شده بسیاری از شهروندان تهرانی و مخاطبان فرهنگسراها در حوزه رزق حلال تحت آموزش سازمان فرهنگی هنری قرار گرفتهاند. همچنین بیش از ۹ هزار نفر از خدمات مراکز مشاوره سازمان فرهنگی هنری استفاده کردهاند، مراکزی که چندی پیش در ۲۲ منطقه افتتاح شدهاند.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری با اشاره به موضوع سلامت گفت: برنامهای برای تغذیه داشتیم که بررسی کنیم چه شد که فرهنگ غذایی مردم به فست فود رسیده است؟ در دهه ۶۰ مصرف خانوادهها باعث قوام کشاورزی کشور میشد. ایران در سال ۶۴ در بیماریهایی مانند قند خون، چربی و... رتبههای ۶۰ به پایین داشته، اما در اواخر دهه ۸۰ کشور ما جزو پنج کشور اول دنیاست.
وی ادامه داد: صبر هم که مفتاح فرج است و به آن اعتقاد داریم. در باب انصاف نیز احادیث و روایات زیادی داریم. امروز رواج بیعفتی کلامی در خانوادهها، ادارهها و... به نبود انصاف بر میگردد.
ناصری پور در پایان عنوان کرد: سال بعد هم جشنواره با همین موضوعات برگزار میشود و قرار بر این شد که دبیرخانه جشنواره در فرهنگسرای رسانه تأسیس شود و هر سال این جشنواره را داشته باشیم. همچنین دو هفته پیش جشنواره حضرت عبدالعظیم (ع) در حرم این امامزاده کلید خورد که از هنرمندان تقاضا دارم نشستهایی در این مورد داشته باشند تا بتوانیم این جشنواره را درشان شخصیت حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار کنیم.
موضوعات جشنواره «فرهنگ، رسانه و آموزش عمومی» دینی، انسانی و اخلاقی بود.
محمود صلاحی، رییس سازمان فرهنگی هنری سخنانش را با تجلیل از عملکرد فرهنگسرای رسانه آغاز کرد و گفت: سال گذشته که به فرهنگسرای رسانه آمدم، این فرهنگسرا را با فاصله از عنوانش دیدم. به دنبال یک نیروی جوان و فعال بودم که رسانه را نیز بشناسد و به آقای تیمورپور رسیدم. امروز خوشحالم که اینجا به یک پایگاه برای اصحاب رسانه تبدیل شده است. شبکههای اجتماعی هم یک واقعیت مهم در زندگی امروز است و همه مردم حداقل دو ساعت در روز برای آن وقت میگذارند. فضای مجازی به جزء حقیقی زندگی امروز بدل شده است. اگر هم کسی بد استفاده میکند، او مشکل دارد. شبکههای اجتماعی ابزار هستند و باید خوب از آن استفاده کرد. در نتیجه با توجه به اهمیت موضوع، تصمیم گرفتیم اینجا فرهنگسرای شبکههای اجتماعی هم باشد.
وی اضافه کرد: در نخستین جشنواره «فرهنگ، رسانه و آموزش عمومی» بنا شد از موضوعاتی شروع کنیم که کمتر به آن پرداخته شده است، مانند رزق حلال که تبلیغ میشد، اما تبیین نمیشد. رزق حلال پایه بهشت رفتن است. امام حسین (ع) در روز عاشورا به عمر سعد گفت شقاوت شما برای کشتن من به این خاطر است که شکمهایتان از حرام پر شده است. اگر یک نخ از مال حرام به لباس من باشد، نمازم را قبول نمیکنند.
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه در هیچ یک از ادیان الهی به اندازه اسلام به صبر تاکید نشده، عنوان کرد: با این وجود پیروان سایر ادیان بیشتر از ما مسلمانان به صبر عمل میکنند. متاسفانه گاهی شاهدیم که با یک تصادف جزئی و ساده هر دو طرف عصبانی میشوند و ناسزا میگویند. خسارت با پرداخت بیمه حل میشود، اما با ناسزا گفتن تا قیامت گرفتار خواهی بود.
وی افزود: به طور کلی موضوعاتی که در این جشنواره به آنها پرداخته شد، موضوعاتی دینی، انسانی و اخلاقی بود که پذیرش آن برای مردم آسان است. از داوران جشنواره تشکر میکنم که زحمت زیادی برای ارزیابی آثار متحمل شدند. همچنین از سازمان صدا و سیما سپاسگزارم، به ویژه شبکه سه که پوشش خوبی از ویژه برنامههای سازمان فرهنگی هنری داشته است.
اجرای موسیقی توسط گروه شهریاران و تجلیل از مدیران شبکه سه سیما دیگر بخشهای این مراسم بود. همچنین استادان هنرهای گوناگون که داوری آثار جشنواره را نیز به عهده داشتند، تجلیل شدند. نصرالله افجهای، علی تن و غلامحسین الطافی در رشته نقاشیخط، سید مسعود شجاعی طباطبایی، علی نظری و سعید صادقی در رشته کارتون، نصیر بشیری در بخش پوستر و امیرعلی چیتساز در بخش عکس، هنرمندان پیشکسوتی بودند که از آنها تقدیر به عمل آمد.
در بخش دیگری از این مراسم برگزیدگان به شرح زیر معرفی شدند:
رتبههای برتر نقاشیخط:
رتبه اول: محسن رهبری، رتبه دوم: سمانه کاظمی یکتا، رتبه سوم: مهیاد حاقین
رتبههای برتر کارتون:
رتبه اول: مهناز یزدانی، رتبه دوم: اکبر تراب پور، رتبه سوم: ناصر مقدم
رتبههای برتر پوستر:
رتبه اول: سیده زهرا حسینی، رتبه دوم: مریم اسدی شمسآبادی، رتبه سوم: مهدی عسکری، رتبه چهارم: زینب مهدیان، رتبه پنجم: مهسا کیانی و اسماعیل خدابنده
هنرمند شایسته تقدیر اینفوگرافی: زهرا مودتی
رتبههای برتر عکس:
رتبه اول: امیر قادری، رتبه دوم: امیرحسین کمالی، رتبه سوم: محمدصادق حسینی
رونمایی از تمبر، فلش کارت و کتاب جشنواره «فرهنگ، رسانه و آموزش عمومی» پایانبخش مراسم اختتامیه بود.
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