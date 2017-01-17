تصور کودکانه بودن آثار کمیک نادرست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرکتاب فرشته، مراسم رونمایی از رمان مصور «جمشید؛ طلوع» عصر دیروز دوشنبه ۲۷ دی با حضور هنرمندان حوزه انیمیشن و گرافیک و عوامل اثر در شهرکتاب فرشته برگزار شد.

«جمشید؛ طلوع» نخستین رمان مصور استودیو هورخش است که داستان آغازین روزهای پادشاهی جمشید شاه را روایت می­ کند و در حقیقت پیش­ درآمدی ا­ست بر انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» ساخته اشکان رهگذر. این داستان با برداشتی آزاد از شاهنامه به روایت شروع دوران پادشاهی این پادشاه اسطوره­ای می­ پردازد. ویراستِ متن این رمان مصور به قلم محمد چرمشیر است. فائزه سپهرصادقیان، به عنوان سرپرست تصویرگران در کنار شیوا گل­محمدی و داود دیبا، تصویرگری این گرافیک نوبل را انجام داده اند.

کریستف رضاعی، استاد مهین جواهریان، علیرضا گلپایگانی، هرمز حقیقی، سعید ترخانی، هدی اثنی ­عشری و امید حق شناس از جمله هنرمندان حاضر در این برنامه بودند.

مهرداد تویسرکانی از مترجمان حوزه کودکان و نوجوان و ادبیات ژانری، به عنوان سخنران اول این برنامه، گرافیک نول «جمشید؛ طلوع» را اثری دانست که به عنوان کاری در حوزه کمیک از تماشایش لذت می­‌برد و گفت: این اثر، کمیکی صد در صد فارسی است. بار اولی نیست که کتابی در این حوزه منتشر می‌شود، اما اطمینان دارم اثری به این درستی و تمیزی برای نخستین بار است که در تاریخ نشر ایران اتفاق می ­افتد و این به نوبه خود جای تقدیر و تبریک دارد.

وی ادامه داد: «قریب به ده سال پیش در میزگردی در خصوص کمیک و گرافیک نوول، یکی از اساتید سرشناس و نام­آشنای ادبیات کودک و نوجوان، بیان داشت که کمیک نگاه سطحی دارد و کودکی که با کمیک، کتاب خواندن را آغاز کند، سطحی خوان می­شود و سطحی خوان باقی خواهد ماند. من آن لحظه آنقدر دلخور بودم که فراموش کردم بگویم که شخص خود من در کودکی اثر جاودانه «مکبث» را با کمیک شناختم و در همان حال و هوای کودکی شکسپیر را بسیار دوست داشتم چون فکر می‌­کردم او یک کمیک‌­کار است. به اعتقاد من کمیک نه تنها سطحی نیست بلکه کاری بسیار ریشه‌­دار و عمقی است و به مثابه یک رسانه خارق­‌العاده طی صد و پانزده سال گذشته بسیار رشد کرده است.»

تویسرکانی در ادامه درباره تاریخچه شکل­ گیری کمیک گفت: اگر بخواهیم ریشه کمیک را بررسی کنیم به کتاب‌های مصور قرون وسطی می­ رسیم. اما کمیک واقعی اواخر قرن نوزدهم و در عصر ویکتوریایی انگلستان و با یک مجله هفتگی آغاز شد. این مجله در واقع یک فکاهی و طنز اجتماعی بود و در حقیقت، اساس شکل ­گیری مجلات فکاهی دیگر در آینده شد. از همان جا بود که مردم به این اکه تصویر و نوشته را در کنار هم و به قصد خنده ببینند، عادت کردند. گذار این هنر چندی به آمریکا رسید و در ابتدای قرن بیستم، صنعت چاپ در آمریکا به یک باره جهشی پیدا کرد؛ آنقدر که در ۱۹۰۶، چاپ چهار رنگ روزنامه­‌ای به استاندارد قابل قبولی رسیده بود. این امر سبب شد تا دو تا از روزنامه ­های مطرح آن زمان ایالات متحده یعنی؛ «شیکاگو هرالد تریبیون» و «نیویورک هرالد» سراغ کار مصور بیایند. به این ترتیب «نیویورک هرالد» وینزر مک­کی (بنیانگذار انیمیشن سینمایی) و «شیکاگو هرالد تریبیون»، لیونل فاینینگر را برای این کار دعوت کردند. در واقع این دو تصویرگر، ساختار صحیح کمیک را بازتعریف کردند. آنها نقاشی ها را در مستطیل­ هایی روی یک نوار قرار دادند که به نوارها استریپ می­ گفتند و به همین جهت بود که بسیاری در ایران به اشتباه این هنر را کمیک استریپ می­شناسند.

به هر طریق این مسیر چنان خوشایند مردم واقع شد که با روندی رو به رشد ادامه پیدا کرد. در سال ۱۹۷۶ «ویل ایسنر» از نامداران عرصه کمیک آمریکا، کتابی چاپ کرد با نام «قراردادی با خدا» که شامل ۴ داستان کوتاه رئالیستی و کاملا خالی از المان‌­های فانتزی می شد و روی جلدش به آن، عنوان رمان گرافیک داد. در واقع او به نوعی مبتکر این عنوان شد. در این میان کمپانی «Marvel WorldWide» وارد این حوزه شد که قهرمانان خیلی فانتزی مثل مرد عنکبوتی، مرد آهنی و... را معرفی کرد که در عین حالی که کارهای خارق­ العاه انجام می ­دادند اما در شهرهای واقعی و با دغدغه‌­های روزمره و معمول زندگی می­ کردند. اساسا تصور اینکه آثار کمیک صرفا برای کودکان است، تصور نادرستی است چرا که دست کم تصویرسازی­ های آثار کمیک و گرافیک نوبل در نوع خود آثار هنری شاخصی هستند که باید در تاریخ هنر مورد بررسی قرار گیرند. به هر حال کمیک صرفا یک کتاب نیست بلکه یک شیء هنری است و من شخصا با برخی از کمیک ­ها با وسواس یک مجموعه ­دار هنری برخورد می­‌کنم، و بسیار خرسندم که می‌­توانم این کتاب را در زمره اینگونه کتاب‌ها قرار دهم.

در ادامه این مراسم اشکان رهگذر نویسنده «جمشید؛ طلوع ۱» ضمن تشکر از حضور هنرمندان حوزه کمیک و گرافیک نوبل، گفت: همه چیز از آنجا آغاز شد که من در پی سفری که به پاریس داشتم، با مقوله گرافیک نوبل آشنا شدم. در یک کتابفروشی در این شهر با قفسه‌­ای رو به رو شدم که به شدت نظرم را جلب کرد و با دنیایی متفاوت از کمیک استریپ‌هایی که تا آن زمان دیده بودم آشنا شدم. این اتفاق هنگامی بود که با همکارانم مشغول کار بر روی پروژه «آخرین داستان» بودیم؛ انیمیشنی سینمایی که قریب به ۷ سال است که درگیر آن هستیم.

وی گفت: اینگونه بود که تصمیم گرفتیم به داستانی بپردازیم که در عین حال که به نوعی به داستان این انیمیشن مرتبط بود فضایی مستقل داشت؛ داستان جمشید که در واقع قصه انیمیشن «آخرین داستان» دقیقا از پایان دوران پادشاهی این شاه اسطوره­ای آغاز می‌­شود. باید بگویم که برای این کار به واقع زحمت زیادی کشیده شده است؛ از موسیقی گرفته تا تصویرگری‌ها و کارهای گرافیکی. این رمان در ۳ چرخه نوشته شده است؛ چرخه‌ای که در روند ساخت انیمیشن «آخرین داستان» به آن رسیدیم. در هر چرخه چند جلد رمان را خواهیم داشت. چرخه اول با عنوان «جمشید طلوع» نوشته شده که به تشکیل حکومت و قدرت‌­گیری جمشید شاه اشاره دارد که البته با برداشتی آزاد از روایت شاهنامه به نگارش درآمده است.

این نویسنده گفت: در واقع از متون زیادی برای پرداختن به این داستان استفاده شده؛ تاریخ پیشدادیان، وندیداد، اوستا و ... با این وصف داستان صرفا بر اساس شاهنامه نیست و از روایت‌های کتب کهن دیگر نیز بهره بردیم. شاهنامه فردوسی، با ارزش­ ترین، زیباترین و مفصل ­ترین بخش از تاریخ اساطیری ماست، اما متون کهن دیگری نیز در این میان وجود دارد. در چرخه دوم با عنوان «جمشید؛ غروب» که به زودی منتشر خواهد شد، روایت انحطاط پادشاهی جمشید است و پایان این داستان در واقع با ابتدای قصه انیمیشن «آخرین داستان» پیوند می­ خورد. چرخه سوم نیز مجموعه­ ای ۴ جلدی است متکی به انیمیشن «آخرین داستان» که اسرار بسیاری را فاش خواهد کرد.