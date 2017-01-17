«پرونده هاوانا» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «پرونده هاوانا» بر اساس فیلمنامه‌ای از فرهاد توحیدی ساخته شده و در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک پروفسور بیوتکنولوژی برای آغاز یک پروژه جدید به ایران سفر می‌کند. او در ایران با خبرنگاری آشنا می‌شود که داستان زندگی او را به طور کامل تغییر می دهد و ...



نیکی کریمی، امین تارخ، ماه چهره خلیلی، حمیدرضا پگاه، اصغر همت، ناصر لقایی، حمید مهرآرا، شیدا شجاعی، عاطفه موسوی، همایون ارشادی، نیکو خردمند، مرتضی زارع و ... بازیگران اصلی «پروانه هاوانا» هستند.



عوامل اصلی این فیلم عبارتند از کارگردان: علیرضا رییسیان٬ نویسنده: فرهاد توحیدی٬‌ تهیه کننده: سیدضیا هاشمی، طراح صحنه و لباس: ایرج رامین‌فر، مدیران فیلمبرداری: محمود کلاری، تورج منصوری، تدوین: مصطفی خرقه‌پوش، آهنگساز: کریستف رضایی، صداگذاری و میکس: پرویز آبنار، صدابردار: مهران ملکوتی، طراح چهره‌پردازی: امیر اسکندری، مدیر تولید: محمدحسن نجم.

پیش از این قرار بود این فیلم سینمایی در مهرماه وارد شبکه نمایش خانگی شود اما این اتفاق نیفتاد که در پی آن علیرضا رییسیان شکواییه ای منتشر کرد.

«پرونده هاوانا» قریب به ۱۲ سال است که ساخته شده اما به نمایش عمومی در نیامده است.