«روایت در فیلم داستانی» به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ سوم کتاب «روایت در فیلم داستانی» (جلد اول) تألیف دیوید بُردوِل با ترجمه‌ سیدعلاء‌الدین طباطبایی به‌زودی توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی و با همکاری انتشارات علمی فرهنگی راهی بازار نشر می‌شود.

دیوید بُردوِل (David Bordwell) در این کتاب کوشیده تا شیوه‌های گوناگون روایت را در فیلم‌های داستانی نقد و بررسی کند. بخش اعظم کتاب به تحلیل آثار فیلم‌سازان بزرگ اختصاص یافته است. بُردوِل بر این باور است؛ شیوه‌های روایت، هریک ارزش خاص خود را دارند. او بدون هرگونه موضع‌گیری ارزشمندانه، همان‌قدر به آثار فیلم‌سازی مثل آلفرد هیچکاک توجه کرده است که به ساخته‌های ژان ـ لوک ‌گدار.

کتاب «روایت در فیلم داستانی» (جلد اول)، شامل ۲ بخش و ۷ فصل است. «نظریه‌های تقلیدی روایت»، «نظریه‌های زبان‌بنیاد روایت»، «فعالیت تماشاگر»، «اصول روایتگری»، «گناه، قتل و روایت»، «روایت و زمان» و «روایت و فضا» عناوین فصول ۷ گانه این کتاب هستند.

چاپ سوم کتاب این کتاب با ۴۱۵ صفحه‌ و قیمت ۲۸۰ هزار ریال به زودی به بازار نشر عرضه می شود.