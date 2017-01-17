به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، چهاردهمین برنامه از سلسله نشست‌های «آینه بندان» با موضوع نقد رمان «از عشقاباد تا عشق‌آباد» نوشته منصور انوری با حضور محمدعلی گودینی و احمد عربلو در سالن امیرحسین‌ فردی حوزه هنری برگزار شد.

محمدعلی گودینی نویسنده و منتقد داستان و رمان در ابتدای این نشست بخشی از کتاب «از عشقاباد تا عشق آباد» را خواند و احمد عربلو با توجه به متن گفت: سوژه‌های تاریخی زیادی برای نویسندگان وجود دارد که می‌توانند از این سوژه‌ها برای آثار خود استفاده کنند. متاسفانه در حوزه کودک و نوجوان نویسندگان اهل تحقیق و مطالعه در عرصه‌های فلسفی و روان‌شناسی و موضوعات دیگر نیستند.

محمدعلی گودینی در ادامه گفت: آقای انوری از نسل نویسندگان سنتی است؛ با توجه به آثاری که از ایشان دیدیم، امروزه رمان های چند صد صفحه ای در بین مردم به دلیل کم حوصلگی جا ندارد. انوری از نویسندگان خوب و مستعد هستند که کتاب «جاده جنگ» ایشان برنده جایزه جلال شد. رمان «از عشقاباد تا عشق آباد» رمانی تاریخی و ریزبافت است و کتاب از نظر ساختار دارای زاویه دید دانای کل بوده و به همین دلیل داستان کشش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: نویسنده از توصیف‌های خوب مثبت و منفی استفاده کرده است که پشت این توصیف‌ها نمادهایی وجود دارد و یکی از مهم ترین مسائلی که نویسنده به کار برده، استفاده زیرکانه از عناصر طبیعت در متن است.

عربلو در ادامه گفت: از نظر من، نویسنده در مباحث اعتقادی کم آورده است و مجبور به مستقیم گویی شده است. شاید می‌توانست راهی برای حل این مشکل پیدا کند و حرف خود را در نثر و غیر مستقیم به صورت ادبی بیان کند.

محمدعلی گودینی نیز گفت: از نظر من نیز نویسنده متن را در بعضی از بخش ها رها کرده و بیشتر به حاشیه پرداخته است که این قسمت جزو نقاط ضعف داستان محسوب می شود، همچنین نویسنده از اصطلاحاتی استفاده کرده است که بین برخی از مردم رایج بوده؛ مثل: مردآزما، کومه و یه میدانی که این واژه ها هم باعث فضاسازی و هم شخصیت پردازی می شود.

وی بیان کرد: حواشی این داستان بر متن اصلی غالب است. به طور مثال، در بخشی راجع به جنگ جهانی دوم و در بخش دیگر راجع به ۱۵ خرداد گفته شده است که باعث پراکندگی موضوع داستان می شود.

عربلو نیز در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بهتر بود نقد این کتاب دو جلدی با هم صورت بگیرد نه به صورت تک جلدی که شاید نویسنده این ابهاماتی که برای ما در جلد اول پیش آمده است را در جلد دوم برطرف کرده است.

گودینی در پایان نشست با اشاره به تاریخی بودن این رمان اظهار کرد: رمان ها و داستان های تاریخی هم دارای نقاط ضعف هستند و هم نقطه قوت، نقطه ضعف این داستان این است که با توجه به متن کتاب «جاده جنگ» تاریخ مخدوش شده است.