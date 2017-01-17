تامین اینترنت مناطق کوهستانی با تجهیزات برق/کنتورها هوشمند می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نشست دولت الکترونیک در حوزه انرژی که امروز در وزارت ارتباطات برگزار شد، از استفاده مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو از کیلومترها فیبرنوری برای انتقال برق و ترافیک اینترنت و دیتا خبر داد.

وی با بیان اینکه امکان نصب تجهیزات انتقال دیتا روی تجهیزات انتقال برق وجود دارد، خاطرنشان کرد: در این باره از گذشته بین وزارت ارتباطات و وزارت نیرو همکاری بوده است و برای برخی مناطق کوهستانی از خطوط انتقال برق برای انتقال ترافیک دیتا و اینترنت استفاده می‌شود.

جهانگرد با اشاره به تفاهمنامه‌ همکاری مشترک دو وزارتخانه گفت: در حال حاضر ۱۷ تا ۱۸ هزار کیلومتر فیبرنوری وزارت نیرو، مورد استفاده مشترک وزارت ارتباطات است. وزارت نیرو ۲۲ هزار کیلومتر فیبرنوری برق فشار قوی و ۱۳۰ هزار کیلومتر فیبرنوری توزیع برق پایین‌دستی دارد که با فناوری OPGW امکان نصب تجهیزات انتقال ترافیک دیتا روی تجهیزات انتقال برق وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از همکاری وزارت ارتباطات و وزارت نیرو برای هوشمندسازی کنتورها طبق فناوری IOT (اینترنت برای همه چیز) خبر داد و گفت: با پیشرفت پروژه IOT، کنتور هوشمند از شبکه پشتیبان به تامین سنسورهای هوشمند در سازمان‌های خدمات رسان، تسری داده می‌شود.

وی گفت: هوشمندسازی کنتورها و استفاده از سنسورهای هوشمند به مدیران و مشترکان در مدیریت بار مصرفی شبکه کمک می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات بر نهایی شدن خدمات دولت الکترونیک در بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، برق و خدمات صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید کرد و گفت: تاکنون عمده این بخش‌ها در تامین زیر ساخت‌های دولت الکترونیک موفق عمل کرده‌اند. اگرچه بسیاری از خدمات آنها در زمینه فروش و پشتیبانی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما به زودی برای بهبود خدمات الکترونیکی نیز، داده‌ های این سازمان‌ها مکان‌محور خواهد شد.

وی همچنین به تامین خدمات الکترونیکی بر روستاها تاکید کرد و گفت: آنچه که به عنوان خدمات دولت الکترونیک پیش‌تر در هفته دولت افتتاح شد، از نظر بستر فنی بود اما تحقق کامل دولت الکترونیک در دهه فجر یا کمی با فاصله، زمان می‌برد.

به گفته جهانگرد، دولت الکترونیک در مرحله تعیین شده در دولت یازدهم اجرایی می‌شود و ادامه کار در برنامه‌های دیگر کشور، پیگیری خواهد شد.