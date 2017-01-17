به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران که در ساختمان دبیرخانه خبرگان رهبری در قم برگزار شد، با اشاره به فعالیت‌های هفت ماهه دوره جدید مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: در طول این هفت ماه هیئت رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبرگان رهبری جلسات و فعالیت‌های خوبی داشتند.

وی عنوان کرد: پیگیری‌های خوبی در زمینه رهنمودهای مقام معظم رهبری به خصوص مواردی که در پیام ایشان به مناسبت آغاز فعالیت دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری آمده صورت گرفته است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به وظایف مجلس خبرگان رهبری ابراز داشت: بر اساس قانون تعیین رهبر و همچنین نظارت بر وجود شرایط رهبری کار اصلی مجلس خبرگان است.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص جانشینی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: مجلس خبرگان رهبری ابتدا باید موافقت خود را با برگزاری انتخابات میان دوره‌ای اعلام کند و پس از آن شورای نگهبان و وزارت کشور مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم کنند.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: جانشینی برای آقای هاشمی تعیین نمی‌شود و فقط زمان برگزاری انتخابات مشخص خواهد شد تا نماینده دیگری بر اساس رأی مردم انتخاب شود.

وی بیان کرد: هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ۱۴ بهمن‌ماه تشکیل خواهد شد و در آن جلسه در خصوص برگزاری انتخابات میان دوره‌ای تصمیم گرفته می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبر با اشاره به برگزاری اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در روزهای هفدهم و هجدهم اسفندماه سال جاری در تهران، اظهار داشت: زیارت مرقد مطهر امام راحل و همچنین دیدار با مقام معظم رهبری و گزارش از سوی مسئولان ارشد کشور از جمله برنامه‌های این اجلاسیه است.