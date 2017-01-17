پیامگزاران زبان فارسی ارتباط دهندگان قلمروهای جهانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی مدیران گروههای زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور صبح امروز با حضور وزیر علوم، رئیس بنیاد سعدی، برخی از رؤسای دانشگاههای تراز اول و برخی از رؤسا و مدیران زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای خارج از کشور برگزار شد.
دکتر سید رضا صالحیامیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این مراسم پیامی ارسال کرده بود که به شرح زیر است:
«در آغاز علاقهمندم سپاس خود را تقدیم همه عزیزانی کنم که این مجلس روحانی و آکنده از فضیلت را آراستهاند. توصیف این مجلس به محفلی روحانی، سخن گزافی نیست. چنانچه در گذر ایام موجب ماندگاری زبان فارسی شده، نه قدرت سیاسی، نه توان جنگآوری و تصرف سرزمینی و نه اجبار و سلطه بوده، بلکه جوهره معنوی این زبان باعث شده در گسترهای وسیع از شمال چین تا اروپا در میان ملل گوناگون و گویشواران مختلف و در بین اقلیتهای فرهنگی متفاوت، حامل عمیقترین، معنویترین و زیباترین پیامها و ارزشمندترین دستاوردهای فرهنگی باشد.
اگر ابن بطوطه در گزارش خود از خواندن شعر شیخ اجل سعدی در دریای چین میگوید، اگر گوته در توصیفی شگفتانگیز، حافظ را میستاید، اگر نیکلسون و کربن هستی خویش را صرف زبان فارسی میکنند، اگر احمد آتش و تحسین یازیجی در دوران معاصر زندگی خویش را صرف زبان فارسی میکنند، به واسطه ارزشهای معنوی و فرهنگی نهفته در این زبان است.
از این رو پرداختن به زبان فارسی صرفاً آموزش یک زبان نیست، بلکه ارجگذاری به پیامی است که در طول قرنها هر کجا رفته، بذر دوستی و محبت و همزیستی مسالمتآمیز کاشته، به هر قلمرویی وارد شده نه زبان فاتحان قدرتمدار، بلکه زبان قدرتمندان فرهنگمدار؛ یعنی اصل فرهنگ و ادب و هنر بوده و اساس هستی معنوی گردیده است. از همین رو شما استادان ارجمند زبان فارسی را سفیران صلح و دوستی در سراسر جهان میدانم و فروتنانه شما فرهیختگان را در ساختار فرهنگ ایرانی و اسلامی و انتقال آن به جامعه جهانی همشأن و همردیف و در مواردی حتی برتر از گویشوران و استادان بومی زبان فارسی می دانم.
بی شک شما در ارتباط فرهنگی ایران با جهان سهمی شایسته و پربها دارید. فرهنگ ایرانی-اسلامی با زبان فارسی و با رسولانی چون شما با جامعه جهانی به شیوه ای نیکو، جذاب و دلنشین سخن می گوید. از دل های سخن پذیر و بی آلایش شما سخنان دلپذیری نشات می گیرد که مخاطب را تحت تاثیر عمیق خویش قرار می دهد.
ایران از دیرباز تاکنون در ایجاد ساختار فرهنگی منطقه و جهان سهمی شایسته داشته و دارد و شما راویان راستین این نقش در سراسر جهان هستید. به درستی که شما مرزهای سیاسی و جغرافیایی را با قدرت فرهنگی این زبان در هم نوردیده و سرزمین دل های تشنه و مشتاق را با جاری زلال این زبان شیرین سیراب نموده اید. جمع امروز مصداق واقعی وحدت در عین کثرت است.
گوناگون اما یکصدا و همانند، غریب اما خویشاوند چند زبان اما همدل و جملگی علاقه مند به زبان شکوهمند فارسی یک زبان، دارای یک ملیت اما متحد و همراه.
جهان پرآشوب و ملال انگیز امروز نیازمند پیام و آموزه ای از نوع آموزه های زبان فارسی و پیام رسانانی همانند شماست. پیام گزاران زبان فارسی ارتباط دهندگانی هستند که قلمروهای منطقه ای و جهانی را به خوبی به هم پیوند داده اند.
خورشید وجود ادیبان فارسی زبان در محدوده مرزها و نظام های سیاسی متوقف نمانده و جهانی را مزین کرده است.
این نوع از جهان بینی و تفکر و جاذبه معنوی و فرهنگی که در زبان فارسی موج می زند نیاز امروز زمانه ماست از همین رو حضور شما بزرگواران را در این فضا تنها به «جمع آمد استادان زبان فارسی» تعبیر نمی کنم بلکه نشست سفیران و پیام گزاران معنوی و فرهنگی ایران و اسلام می دانم.
از دست اندرکاران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، دانشگاه علامه طباطبایی، بنیاد سعدی و همکارانم در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که در سامان یافتن این مهم کوشیده اند، صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم این نوع اقدامات بیش از پیش بتواند تصویری واقعی از این زبان پرشکوه و خاستگاه آن یعنی ایران زمین با تاریخ درازدامنش عرضه کند و پیام صلح و دوستی و آرامش و معنویت و خداخواهی را در جای جای این گیتی بگستراند.»
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