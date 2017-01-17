به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، کتاب «تاریخ شفاهی کتاب» روایت چگونگی تاسیس و فعالیت تعدادی از مدیران انتشارات و کتابفروشی‌های است که در بیست و چهارمین دوره تجلیل از پیشکسوتان و خادمان نشر کتاب رونمایی می‌شود.

این کتاب حاصل بیست گفتگو با اهالی نشر برای دریافتن مسیری است که کتاب و کتابخوانی در طول یک سال گذشته تا به امروز طی کرده و نگاهی است که آنان به آینده کتاب در ایران دارند.

آیین رونمایی از کتاب «تاریخ شفاهی کتاب» دوشنبه ۴ بهمن ماه ساعت ۱۵ الی ۱۷ همزمان با بیست و چهارمین دوره تجلیل از پیشکسوتان و خادمان نشر کتاب در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری به نشانی خیابان انقلاب، خیابان برادارن مظفر جنوبی، سالن همایش‌های پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار می‌شود.