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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

سر ستون میدان ولیعصر شیراز جابه جا می شود

سر ستون میدان ولیعصر شیراز جابه جا می شود

شیراز- عملیات انتقال سرستون میدان ولیعصر شیراز به عنوان یکی از نمادهای قدیمی و خاطره انگیز مردم شیراز از چند روز آینده آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس  این ستون غیر تاریخی در سال ۱۳۵۲ توسط شرکت چکش  با بهره گیری از معماری دوره هخامشی به صورت بنای یادمان در میدان ولیعصر شیراز قرار می گیرد.

 ارتفاع ستون ۲۴ متر ، عرض آن یک  متر و ۸۰ سانتیمتر و وزنی معادل ۱۶۰ تن دارد.  مواد تشکیل دهنده آن از بتن و سیمان می باشد و سر ستون آن  که به شکل گاو، و به تقلید از ستون های تخت جمشید طراحی شده بود  طی  چند دهه گذشته تخریب می شود. همچنین  نمونه دیگر آن در شهر بوئنوس آیرس آرژانتین موجود است.

باتوجه به احداث پل کابلی میدان ولیعصر  و به دلیل  آنکه این ستون  در مسیر تردد ماشین ها قرار دارد   باید این ستون تخریب و یا به مکان دیگری منتقل شود.

 در این خصوص سیامک بصیری مسئول فنی معاونت میراث فرهنگی فارس گفت:  با تاکید ویژه  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و برای حفظ بخشی از خاطرات مردم شهر شیراز، طی هماهنگی  با مدیران شهرداری شیراز و مدیریت پروژه خاتم الانبیا قرار بر آن شد که این ستون با شیوه قابل امکان به قطعات کوچکتر تقسیم و به محدوده پارک ولیعصر منتقل گردد.  و در آن مکان مجددااجرا و بازسازی شود.

کد مطلب 3879598

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