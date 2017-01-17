به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، علی ترکاشوند با تاکید بر اینکه بانک شهر قرار است ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در بخش تملک و به همین میزان نیز بودجه به بخش اجرای پروژه محتشم کاشانی، اختصاص دهد، گفت: یکی از وظایف مدیریت شهری، حفاظت از سلامت شهروندان و پاک نگه داشتن هوای شهرها است.

وی اضافه کرد: از همین رو است که شهرداری‌هایی همچون کرج، در تلاش هستند تا با احداث طرح‌های مرتبط با حفاظت از محیط زیست شهری، گام‌های موثری در جهت ارتقاء زندگی شهروندان بردارند.

شهردار کرج با بیان این‌که ترافیک و دود ناشی از کارخانجاتی که اطراف شهر کرج و استان تهران واقع شده اند، ساکنان کلانشهر تهران و نقاط اطراف پایتخت را از تنفسی سالم محروم کرده، ادامه داد: بی‌شک با حمایت بانک شهر، شاهد خواهیم بود که دومین پروژه ملی کلان شهرها در کرج ساخته خواهد شد.

وی در ادامه یادآور شد: روزانه حجم قابل توجهی از ساکنان شهر کرج، برای عزیمت به تهران ساعات زیادی را صرف توقف در مسیرهای پرترافیک این منطقه می‌کنند، از همین رو امیدوارم با حمایت بانک شهر، در کمترین زمان ممکن با احداث پروژه بزرگ محتشم کاشانی و کوتاه شدن قابل توجه مسیرهای دستیابی، شاهد صرفه جویی قابل توجهی در وقت، هزینه و سوخت شهروندان شهر کرج باشیم.

ترکاشوند همچنین گفت: از آنجایی که بانک شهر، تنها حامی پروژه‌های شهری کلانشهرها است، به پروژه محتشم کاشانی نیز مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال اختصاص داده است.