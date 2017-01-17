جشنواره گل نرگس در سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی سمنان، حسین خواجه بیدختیضمن اشاره به برگزاری جشنواره گل نرگس، سی ام دی ماه در سمنان افزود: این جشنواره با هدف معرفی جاذبههای گردشگری سمنان و ایجاد روحیه شادابی و نشاط در مردم، پنجشنبه هفته جاری و با حضور معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در سالن تئاتر شهر مجتمع فرهنگی، هنری کومش برگزار میشود.
وی با بیان اینکه علاقمندان میتوانند از ساعت ۱۸ سی ام دی ماه در این جشنواره شرکت کنند، گفت: معرفی جایگاه گل نرگس در اشعار حافظ، معرفی نحوه کاشت و تکثیر گل نرگس، اجرای موسیقی سنتی و... و. از جمله برنامههای این جشنواره است.
بیدختی با اشاره به ویژگیهای گل نرگس سمنان از جمله عطر و بوی متفاوت آن نسبت به گل نرگس سایر مناطق کشور گفت: سمنان به عنوان مهد پرورش گل نرگس کویری باید معرفی شود و همزمان با برپایی این جشنواره میتوان آداب و رسوم، صنایع دستی و هنرهای سنتی و جاذبه های تاریخی و گردشگری سمنان را معرفی کرد.
وی افزود: این اداره کل در صدد برگزاری این جشنواره در سالهای آینده و قرار دادن آن به عنوان یک رویداد، در تقویم رویدادهای گردشگری کشور است.
مدیر کل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان سمنان گفت: نرگس زارهای سمنان از جاذبههای طبیعی این شهرستان محسوب میشود و فرصت مناسبی برای جذب گردشگر در فصل زمستان است و باید از هر فرصتی برای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری استفاده کرد.
بهترین ایام برای مشاهده نرگس زارها در سمنان اوایل زمستان تا اواسط این فصل است.
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سمنان، شهرداری سمنان و سمن های گردشگری در برگزاری این جشنواره با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان مشارکت دارند.
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