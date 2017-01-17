مشکل آب روستاهای جزیره قشم حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفا روستایی هرمزگان، عبدالحمید حمزه پور عنوان کرد: با احداث دو سایت آبشیرین کن جدید در جزیره قشم آب شرب مورد نیاز تمام روستاهای این جزیره به زودی تامین می شود.

وی در ادامه افزود: اخذ مجوز احداث دو سایت آبشیرین کن به حجم بیش از چهار هزار مترمکعب تولید آب شیرین در شبانه روز با مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت تامین آب آشامیدنی روستاهای جزیره قشم گرفته شده است.

این مقام مسئول گفت: جزیره قشم با دارا بودن بیش از ۶۰ روستا و جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر به علت شرایط جغرافیایی خاص منطقه و محصور بودن دریا فاقد هرگونه منابع آبی زیر زمینی و سطحی است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان افزود: شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در راستای اجرای برنامه های راهبردی و استراتژیک استفاده از منابع آبی غیر متعارف و توسعه آبشیرین کن ها توانسته طی سه سال اخیر با احداث و راه اندازی چهار سایت آبشیرین کن و تولید بیش از ۱۵ هزار متر مکعب آب شیرین در شبانه روز با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی شاخص برخورداری روستاهای این جزیره را از صفر به بیش از ۶۰ درصد ارتقا دهد.

حمزه پور اضافه کرد: اخیرا نیز با پیگیری این شرکت و اخذ مجوز احداث دو سایت آبشیرن کن به حجم چهار هزار و ۳۰۰ متر مکعب از طریق شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور و پس از انتخاب سرمایه گذاران تعیین شده، به زودی عملیات اجرایی این دوسایت آبشیرین کن جدید آغاز می شود.

وی تصریح کرد: با تکمیل و بهره برداری از این دو سایت آبشیرین کن ضمن تامین کل آب آشامیدنی مورد نیاز، شاخص برخورداری آب روستایی این جزیره به ۱۰۰ درصد ارتقا خواهد یافت و دیگر هیچ روستای فاقد آبی در این جزیره بزرگ خلیج فارس نخواهیم داشت.