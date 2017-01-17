سعید بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه «سفید» شبکه آموزش و دیگر برنامه های پاتوق‌مانند خود در تلویزیون در این سال ها گفت: من در سال ۸۶ برنامه ای را زیر نظر رضا پورحسین مدیر شبکه چهار سیما به نام «دو قدم مانده به صبح» طراحی کردم که برای اولین بار در آن برنامه رشته های هنری صاحب پاتوق شدند.

وی ادامه داد: در آن برنامه از رشته هایی مثل سینما، تئاتر، شعر و... با زمانبندی مشخص، کارشناسان و متخصصان به عنوان مهمان حضور داشتند. بعد از آن همان قالب پاتوق مانند را در برنامه «سفید» اجرا کردم.

بشیری درباره برنامه «سفید» یادآور شد: من طرح برنامه «سفید» را سال ۹۳ به شبکه آموزش ارایه کردم که شباهت های ساختاری با «دو قدم مانده به صبح» داشت و اکنون هم برنامه ای مشابه آن در شبکه چهار شروع شده است که امیدوارم در کار خود موفق باشند.

تهیه کننده «سفید» درباره این برنامه اظهار کرد: برنامه «سفید» کمتر به مسایل و اتفاقات روز در حوزه هنر می پردازد. ما در «سفید» از طریق انتقال تجربیات شخصی و دانش استادان و منتقدان رشته های مختلف، این رشته ها را برای مخاطب آشناسازی می کنیم و وارد بحث های تخصصی آنها مثل انیمیشن و... می شویم. به طور مثال در حوزه انیمیشن این شانس را داریم که از فرد کاردانی چون امیرمحمد دهستانی بهره ببریم که هر شب یک شیوه را در ساخت انیمیشن به شکل کاربردی توضیح می دهد و غیر از آن به صورت مهمان هم از کارشناسان استفاده می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه شباهت هایی بین دو برنامه «چشم شب روشن» و «سفید» وجود دارد؟ اظهار کرد: «سفید» در شبکه آموزش که رویکرد و سیاست متمرکز آن آموزشی است پخش می شود و تلاش می کند با نگاه تخصصی و با حضور هنرمندان و پژوهشگران به آموزش مخاطبان و به ویژه علاقمندان جوان و ساکن در شهرها و نقاط دورافتاده کشور که از امکان آموزش حرفه ای در زمینه هنر و مصاحبت با هنرمندان حرفه ای محروم هستند، بپردازد. البته برنامه های دیگر هم ممکن است رویکرد دیگری در حوزه پرداختن به مسایل حوزه هنر داشته باشند و به هر حال شباهت موضوعی و شکلی و البته تفاوت های جدی و اساسی در رویکرد و هدف گذاری دارند، بنابراین حتی همزمانی این برنامه ها مشکلی ندارد.

بشیری درباره ادامه این برنامه تلویزیونی توضیح داد: اکنون سری سوم «سفید» است که حدود ۲۰ قسمت از آن روی آنتن رفته و قرار است ۱۵۰ قسمت باشد و تا تابستان سال ۹۶ ادامه دارد.

وی درباره تفاوت های سری سوم با دو سری قبلی بیان کرد: یکی از تفاوت های این فصل با سری های قبل این بود که نوعی تغییر دکور داشتیم. دکور قبلی برنامه تجربه گرا تر بود اما در سری سوم دکوری طراحی شد که شباهت زیادی به کارهای قبلی من دارد. تغییر دیگر در بخش موضوعی برنامه بود، در سری قبل رامین حیدری فاروقی و سعید اسدی با ما همراه بودند که شب های حضور آنها برنامه با استقبال زیادی هم همراه بود اما به دلایلی نتوانستند در این سری حضور داشته باشند و جایشان خالیست.

تهیه کننده «سفید» در پایان تصریح کرد: با این حال سه شنبه شب ها حامد سلیمان زاده را به عنوان کارشناس داریم همانطور که می دانید یکی از مشکلات جدی سینما بحث فیلمنامه است و ما همچنان در نگارش یک فیلمنامه آماده مشکل داریم و در این فصل تلاش می شود به این مساله بپردازیم و در کنار آن شب ادبیات را هم داریم.

برنامه «سفید» به تهیه کنندگی مشترک سعید بشیری و داوود آجرلو از شبکه آموزش پخش می شود.