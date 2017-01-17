جهانگیری: پیروزی های سوریه حاصل هماهنگی های تهران و دمشق است

به گزاش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، ظهر امروز در نشست خبری مشترک با نخست وزیر سوریه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه پس از پیروزی انقلاب اسلامی روابط بسیار خوب و مستحکمی در زمینه های مختلف داشته اند که بنیان گذار این رابطه امام خمینی (ره) و مرحوم حافظ اسد بودند.

وی خاطر نشان کرد: دولت و ملت سوریه در دوران هشت سال جنگ تحمیلی صدام علیه ملت ایران، در کنار دولت و ملت ایران بودند و امروز که سوریه مدتی است به تحریک برخی کشورهای غربی و منطقه با تروریست هایی روبرو است که جز خشونت و کشتار راه دیگری نمی شناسند، جمهوری اسلامی ایران نیز از ملت و دولت قانونی سوریه حمایت کرده است.

معاون اول رئیس جمهور پیروزی های اخیر سوریه در حلب و دیگر مناطق درگیر در این کشور را به دولت و ملت سوریه تبریک گفت و افزود: ضرورت دارد برای حفظ دستاوردهای حاصل شده میدانی و سیاسی و نیز برای همکاری در زمینه بازسازی سوریه، تهران و دمشق هماهنگی ها و مشورت های خود را افزایش دهند.

جهانگیری ادامه داد: سفر نخست وزیر سوریه به تهران نیز در همین زمینه انجام شده تا علاوه بر افزایش هماهنگی ها و مشورت های سیاسی دور جدیدی از روابط و همکاری های اقتصادی میان دو کشور آغاز شود.

وی با اشاره به امضای پنج سند همکاری میان دو کشور، گفت: بخش خصوصی ایران و شرکت های فعال که سابقه کار در سوریه را دارند می توانند در شرایط جدید بوجود آمده، فعالیت خود را در سوریه مجدداً آغاز کنند و یک خط اعتباری به سوریه داده شده که تجار می توانند با استفاده از آن کالا و خدمات خود را به سوریه صادر نمایند.

نخست وزیر سوریه نیز در این نشست خبری مشترک با تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی به ملت ایران، به رابطه تاریخی و دیرین جمهوری اسلامی ایران و سوریه اشاره و خاطر نشان کرد: رابطه ممتازی از گذشته میان دو کشور وجود دارد که بنیان گذار این رابطه امام خمینی (ره) و مرحوم حافظ اسد بودند و امروز نیز مقام معظم رهبری، بشار اسد و دکتر روحانی ادامه دهنده این راه هستند.

عماد خمیس با بیان اینکه جنگ کنونی سوریه که موجب ویرانی های فراوانی شده است، با پیروزی هایی نیز همراه بوده گفت: این پیروزی ها مدیون و مرهون رشادت ها و ایستادگی ملت سوریه، جان فشانی ارتش و حمایت های بی دریغ جمهوری اسلامی ایران است.

نخست وزیر سوریه ادامه داد: تروریسمی که امروز همه زیرساخت های سوریه را ویران کرده است امنیت منطقه را نیز به خطر انداخته و قصد دارد جهان را با مخاطره روبرو کند و ایران و سوریه هر دو در یک سنگر در مقابله با تروریسم قرار دارد.

عماد خمیس اظهار داشت: ما به جایگاه ویژه و ممتاز جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه ای و جهانی و سیاست های اقتصادی، سیاسی و نظامی که این کشور اجرا می کند باور داریم.