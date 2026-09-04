امام جمعه لیلان: مسئولان سیگنال ضعف به دشمن ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبههای نماز جمعه این هفته لیلان با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار کرد: تاریخ قضاوت خواهد کرد که قدرتهایی که خود را ابرقدرت و برخوردار از توان هستهای میدانستند، با پشتیبانی متحدان خود به ایران حمله کردند، اما در نهایت اقدامات آنها به هدف قرار دادن مردم و غیرنظامیان محدود شد.
وی با بیان اینکه ملت ایران طی دهههای گذشته در برابر فشارها و تحریمها ایستادگی کرده است، افزود: هدف تحریمها تضعیف و فروپاشی جمهوری اسلامی بود، اما پس از سالها فشار، دشمن نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و امروز نیز مقاومت ملت ایران ادامه دارد.
امام جمعه لیلان با اشاره به حملات علیه غیرنظامیان و اماکن عمومی، ادامه داد: هدف قرار دادن مردم، تجمعات و حتی مراسمهای عمومی و عروسی، نشانه قدرت نیست، بلکه بیانگر ناتوانی دشمن در مقابله با اراده ملت ایران است.
حضور مردم دشمن را سردرگم کرده است
راثی با تأکید بر نقش مردم در خنثیسازی اهداف دشمن گفت: حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه، نمازهای جمعه و حمایت از نیروهای مسلح نشان داد که ملت ایران در برابر تهدیدها ایستاده است و همین مسئله دشمن را عصبانی و سردرگم کرده است.
وی با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ملت ایران، تصریح کرد: ملت ایران از سال ۱۳۵۷ مسیر مبارزه و مقاومت را آغاز کرده و سؤال این نیست که چه زمانی مبارزه را شروع میکند، بلکه باید پرسید این ملت چه زمانی مبارزه خود را به نتیجه میرساند.
امام جمعه لیلان همچنین با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در تحولات اخیر، گفت: ادعاهای مطرحشده درباره عادی بودن شرایط تردد کشتیها و انتقال نفت، با اقدامات نظامی اخیر آمریکا و حملات انجامشده به زیرساختهای مرتبط با تنگه هرمز در تناقض است.
راثی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و اقدامات نظامی دشمن واکنش نشان داده است، افزود: عملیات نیروهای مسلح ایران نشان داد که کشور از توان لازم برای پاسخگویی به تهدیدها برخوردار است و دشمن نباید تصور کند میتواند بدون هزینه علیه ایران اقدام کند.
تحریمکننده، خود گرفتار پیامدهای تحریم شده است
وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی تحولات اخیر در آمریکا، اظهار کرد: سیاست فشار و تحریم علیه ایران در نهایت میتواند آثار خود را بر کشورهای اعمالکننده تحریم نیز تحمیل کند و امروز آثار اقتصادی و افزایش هزینهها در آمریکا نیز مورد توجه قرار گرفته است.
امام جمعه لیلان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مذاکرات و توافقات با آمریکا پرداخت و گفت: تجربه توافقات گذشته باید برای مسئولان کشور درسآموز باشد و نباید تصور کرد که صرفاً با بازگشت به یک توافق، مشکلات کشور حل خواهد شد.
راثی با انتقاد از برخی اظهارات مسئولان اجرایی درباره مشکلات اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، تصریح کرد: مسئولان نباید در موضعگیریهای خود به گونهای سخن بگویند که دشمن احساس کند ایران در شرایط ضعف و اضطرار قرار دارد.
وی افزود: نیروهای مسلح وظیفه خود را در میدان انجام میدهند، اما مسئولان نیز باید در عرصه سیاسی و اقتصادی با ادبیاتی مقتدرانه سخن بگویند و از بیان جملاتی مانند «نمیتوانیم» و «نداریم» که میتواند سیگنال ضعف به دشمن منتقل کند، پرهیز کنند.
روزهای پیشرو حساس و سرنوشتساز است
امام جمعه لیلان با اشاره به تحولات هفتههای آینده، گفت: ۴۰ روز آینده از نظر تحولات منطقهای و بینالمللی بسیار حساس و سرنوشتساز است و مسئولان باید با هوشیاری و اقتدار بیشتری شرایط را مدیریت کنند.
راثی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقوای الهی، بخش دوم خطبههای نماز جمعه را به یادآوری مرگ و ضرورت توجه انسان به اعمال خود اختصاص داد و اظهار کرد: انسان باید پیش از رسیدن زمان مرگ، برای آخرت خود توشه فراهم کند و بداند که مال و ثروت در نهایت برای انسان باقی نمیماند.
وی با بیان اینکه آنچه برای انسان پس از مرگ باقی میماند اعمال و آثار خیر اوست، افزود: انسان باید در دوران زندگی نسبت به حقوق مردم، رعایت حلال و حرام، کمک به نیازمندان و تربیت صحیح فرزندان توجه داشته باشد.
امام جمعه لیلان همچنین با انتقاد از رواج برخی رفتارهای نادرست اجتماعی و اقتصادی، بر ضرورت پرهیز از ربا، رشوه، کسب درآمدهای حرام و تضییع حقوق دیگران تأکید کرد و گفت: انسان باید پیش از آنکه فرصت بازگشت و جبران از دست برود، نسبت به اصلاح رفتار و اعمال خود اقدام کند.
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