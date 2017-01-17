میزبانی تماشاخانه «همای سعادت» از ۱۰ نمایش در جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، تماشاخانه «همای سعادت» در بخش«به علاوه فجر» برای دومین سال متوالی در برنامه‌های سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر گنجانده شده و با ۱۰ نمایش در این بخش میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

نمایش‌های «یک اتفاق ساده» به کارگردانی سجاد دیرمینا، «دلپیچه» به کارگردانی سعید دولتی، «زیر زمین» به کارگردانی حسن اسدی، «مجنون‌تر از مجنون» به کارگردانی سوگند فیروزی، «مضحکه سریرمردگان» به کارگردانی سیدحسن حسینی، «خانه دلقک کجاست؟» به کارگردانی نوید فرح‌مرزی، «آسید کاظم» به کارگردانی سعید دولتی، «کمد دیواری» به کارگردانی طاهره قهرمانی و «هی هات» به کارگردانی ابراهیم رهگذر از ۱ تا ۱۱ بهمن ماه در ۲ سانس ۱۶ و ۱۸ در «همای سعادت» به نشانی شهر زیبا، خیابان آیت الله کاشانی، زیر پل شهید باکری، پلاک ۲۶۱ روی صحنه می‌روند.