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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۲۹

شیخ الاسلام:

مسلح شدن کرانه باختری راهکار مقابله با صهیونیستهاست

مسلح شدن کرانه باختری راهکار مقابله با صهیونیستهاست

مشاور وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه اسرائیل بارها تلاش کرد مقاومت غزه را بشکند؛ ولی نتوانست گفت: مسلح شدن کرانه باختری راهکار مقاومتی است که امروز جواب می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیخ الاسلام، مشاور وزیر امور خارجه کشورمان در برنامه «رویداد» با اشاره به سرکوب حملات سنگین نظامی صهیونیست ها علیه فلسطینیان گفت: سازمان های بین المللی و حقوق بشری که جز ابزارهای استکبار و صهیونیست هستند، اقدامی سازنده انجام نمی دهد و برای حفظ وجهه خود، گاهگداری تحرکاتی انجام می دهند.

وی ادامه داد: اسرائیل بر اساس تجاوزگری و کشتار ایجاد شده است و صهیونیست های تروریست، از اروپا به سرزمین مقدس فلسطین منتقل شدند و باندهای ترور،زمین و خانه های فلسطینیان را به آتش کشیدند.

شیخ الاسلام گفت: صهیونیست ها از ابتدا تلاش داشتن زندگی را برای فلسطینیان سخت کنند ولی این ملت به لطف خدا متوجه شدند و پایداری می کردند و باید به این مردم تبریک گفت!

وی با بیان اینکه باید برای مردم ما روشن شود که این مبارزه علیه مستکبرین جهان و همسو با مظلومین جهان است و ما نیز جزئی از این مقاومت هستیم، برگزاری کنفرانسی به منظور مستقل شناختن کشور فلسطین را بی نتیجه خواند.

شیخ الاسلام با بیان این مطلب افزود: در این کنفرانس صهیونیست ها و فلسطینی ها حضور نداشتند و نمی توان به این ها اعتماد کرد؛ این اقدامات تبلیغاتی است و اروپا و انگلیس با نتایجآن موافق نیستند.

این تحلیلگر حوزه غرب آسیا راه حل را تنها در ادامه مقاومت مردم فلسطین عنوان و تصریح کرد: هر ثمره ای بدست آمده،نتیجه ایستادگی و پایداری مردم فلسطین بوده و انتفاضه باعث آزادی غزه شد و اگر اسرائیل نتوانست کاری پیش برد، بدلیل مقاومت است.

شیخ الاسلام خاطرنشان کرد: اسرائیل بارها تلاش کرد مقاومت غزه را بشکند؛ ولی نتوانست! مسلح شدن کرانه باختری راهکار مقاومتی است که امروز جواب می دهد.

کد مطلب 3879818

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