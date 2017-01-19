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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما؛

دومین جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران ۲۴ و ۲۵ بهمن برگزار می‌شود

دومین جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران ۲۴ و ۲۵ بهمن برگزار می‌شود

دومین جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران ۲۴ و ۲۵ بهمن‌ماه در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشمند سفیدی رئیس جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران با اعلام این مطلب گفت: بخش اصلی این رویداد، بخش مسابقه است که طی آن آگهی‌های تبلیغاتی در ۹ رشته تبلیغات محیطی، تبلیغات حمایتی، تبلیغات مستقیم، فعالیت‌های روابط عمومی، تحقیقات آزمون‌های تبلیغات، تبلیغات دیداری و شنیداری، تبلیغات چاپی، برندینگ، مورد بررسی، ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: همچنین در بخش ویژه، آگهی‌های تبلیغات مرتبط با اقتصاد مقاومتی، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی و تبلیغات فرهنگی و خدمات عمومی موردبررسی و داوری قرار خواهد گرفت.

رئیس جشنواره تبلیغات با اشاره به اهمیت بخش ویژه گفت: مدیریت مصرف، توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش واردات و خرید کالای ایرانی، چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی هستند و ما در هر موضوع، چهار اثر برتر را معرفی و موردتقدیر قرار خواهیم داد.

سفیدی با بیان اینکه این رویداد بزرگ‌ترین عرصه رقابتی و داوری صنعت تبلیغات ایران است، گفت: نتایج این جشنواره، مبین آگهی‌های تبلیغاتی اثربخش و خلاق خواهد بود و تأکید جشنواره بر معیار علمی و حرفه‌ای بودن آگهی‌ها و ارزیابی بر اساس این نوع شاخص‌ها، در نهایت منجر به تولید آثار فاخر در تبلیغات کشور خواهد شد.

این جشنواره با حضور و مشارکت برندها، روابط عمومی‌ها و کانون‌های آگهی و تبلیغات و حمایت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران و نماینده سازمان جهانی تبلیغات در ایران و با شعار «خلاقیت، اثربخشی تبلیغات و حق انتخاب مشتری» برگزار خواهد شد.

رئیس جشنواره تبلیغات برترین‌های ایران با اشاره بر ابعاد علمی، آموزشی این رویداد یادآور شد: در روز ۲۴ بهمن‌ماه سال جاری، سه کارگاه آموزشی با عناوین تبلیغات خلاق، روش‌های پیش‌آزمون تبلیغات و طراحی کمپین‌های تبلیغاتی برگزار خواهد شد. طراحان و گرافیست‌ها نیز می‌تواند به‌صورت انفرادی در این رویداد مشارکت کنند.

سفیدی در پایان با اعلام اینکه آخرین‌مهلت ارسال آثار و آگهی‌های تبلیغاتی به این رویداد، هفتم بهمن‌ماه است، از علاقه‌مندان خواست تا با مراجعه به سایت این جشنواره به نشانی www.iranadfestival.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

کد مطلب 3879886

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