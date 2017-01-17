دومین شماره فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران در شماره زمستان ۱۳۹۵ با انتشار مصاحبه­ای اختصاصی از فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق، معادلات داخلی، سیاست­های منطقه­ای و آخرین وضعیت امنیتی در عراق را مورد توجه قرار داده است.

در این زمینه حجت الاسلام حسین صفدری سردبیر فصلنامه گفت: فؤاد معصوم بر این باور است که روح قانون اساسی در عراق برقراری توازن را مدنظر قرار داده و توازن به این معناست که وابستگی فکری و مذهبی افراد، مانع رشد آنها نباشد. رئیس جمهور عراق در این مصاحبه با بیان خاطراتی از دیدارهایش با آیت‌الله سیستانی، ایشان را فردی آینده‌نگر معرفی کرده و یادآور شده است که ایشان در لحظات حساس به کمک مسئولان آمده و برای حل معضلات عراق وارد صحنه می­شوند.

صفدری افزود: فؤاد معصوم ضمن اشاره به برکناری صدام حسین توسط آمریکا، از اشتباهات مقامات آمریکائی در عراق سخن می‌گوید، وی پریمر، حاکم آمریکایی عراق را فاقد تجربه کافی برای انجام این مأموریت خوانده و معتقد است بزرگترین اشتباه آمریکایی‌ها این بود که مانند اشغالگران با ملت عراق رفتار نمودند. رئیس جمهور عراق در این دیدار به مسئله­ی استقلال اکراد عراق نیز پرداخته و با اشاره به پیچیدگی­های این موضوع، تحقق چنین چیزی در وضعیت فعلی را یک آرزو خواند و تأکید کرد، در گام اول برای دستیابی به استقلال کردی باید بین گروه­های کُرد یک توافق بوجود آید که تاکنون چنین توافقی بین این گروه­ها حاصل نشده است.

سردبیر فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران همچنین افزود: در این شماره، علاوه بر درج مقالات دریافتی از صاحبنظران در عرصه سیاست خارجی، با دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی دیدار و در زمینه ارزش راهبردی پیروزی­های ارتش سوریه در شرق حلب گفتگو شده است.

دریابان شمخانی در این دیدار گفته است: آزادسازی مقتدرانه­ حلب و پاکسازی اطراف دمشق از طریق عملیات نظامی و مصالحه­ی سیاسی، گواه موفقیت­های ایران، روسیه و جبهه­ی مقاومت در برابر جبهه آمریکائی است.

ایشان همچنین به هم ریختگی نظم موجود در منطقه را باعث افزایش هزینه­ همه کشورها و افزایش دستاوردهای رژیم صهیونیستی دانسته و یادآور شد، حمایت از سوریه و بشار اسد، در چارچوب راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای حراست از جبهه مقاومت صورت می­گیرد و تا زمانی که دولت سوریه احساس نیاز کند، جمهوری اسلامی ایران پشت سر سوریه ایستاده است.

صفدری افزود: از نگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی، کشورهائی مانند ترکیه و عربستان سعودی باید تکلیف خودشان را روشن کنند، آیا از روند تجزیه در سوریه و کشورهای اسلامی استقبال می­کنند؟ آیا عربستان از شعله­ور شدن آتش تجزیه در منطقه مصون است؟ در ادامه این دیدار شمخانی گفته است: علی­رغم برخی از تصورات، جمهوری اسلامی ایران نه تنها در پی سقوط آل سعود نیست، بلکه مایل به مهار تلاش­ها برای سرنگونی حکومت عربستان است. سقوط آل سعود هیچگاه به معنای جایگزینی یک حکومت مطلوب نخواهد بود؛ درپی سقوط آل سعود، به احتمال قریب به یقین عربستان تجزیه و تفکر منحط افراطی ـ داعشی بر بخش­های مهمی از این کشور حاکم خواهد شد.

صفدری در پایان به نشست تخصصی فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران در بیروت اشاره کرد و افزود: این نشست با حضور اساتید و صاحبنظران سیاسی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداخت و از منظر کارشناسی، پیام­ها و پیامدهای این انتخابات را مورد بررسی قرار داده است.