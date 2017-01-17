به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای ترویج سنت پسندیده قرضالحسنه و تشویق سپردهگذاران به مشارکت در تجهیز و افزایش این منابع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطایی به سپردههای قرضالحسنه پسانداز، اعم از نقدی و یا غیرنقدی به یک فرد در هر دوره، از پانصد میلیون ریال به یکمیلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
براساس این گزارش متن بخشنامه شماره ۹۵.۳۴۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۲۸ به شرح زیر است؛
احتراماً، بدینوسیله به استحضار میرساند؛ در راستای ترویج سنت پسندیده قرضالحسنه و تشویق سپردهگذاران به مشارکت در تجهیز و افزایش منابع قرضالحسنه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز به استناد فراز پایانی تبصره (۱) ماده (۶) «دستورالعمل اعطای جوایز به سپردههای قرضالحسنه پسانداز ریالی – ارزی» مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار، موضوع بخشنامه شماره ۹۰.۵۸۸۸۱ مورخ ۱۳۹۰.۳.۱۷ و اصلاحیههای پس از آن، کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۵.۹.۲۱ مقرر کرد:
«حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطایی به سپردههای قرضالحسنه پسانداز اعم از نقدی و یا غیرنقدی به یک فرد در هر دوره، از پانصد میلیون ریال به یکمیلیارد ریال افزایش یابد. »
ضمن ایفاد یک نسخه از آخرین ویرایش دستورالعمل فوقالذکر، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمام واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.
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