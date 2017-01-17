  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۴

تمدید ارسال آثار دانشجویان به جشنواره ملی رسانه های مجازی رضوی

تمدید ارسال آثار دانشجویان به جشنواره ملی رسانه های مجازی رضوی

مهلت ارسال آثار دانشجویان به جشنواره‌ ملی رسانه‌های مجازی رضوی تا آخر بهمن‌ماه تمدید شد.

ایوب مرادی معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این موضوع افزود: جشنواره‌ رضوی در بخش مجازی در قسمت‌های مختلف از قبیل سایت و وبلاگ، شبکه‌های اجتماعی، سامانه‌های پیامکی، طراحی نرم‌افزار، کتب صوتی، نشریات الکترونیک، ابداعات و اختراعات مجازی و سایر محصولات مربوط به حوزه‌ی رسانه‌های مجازی با محوریت کلام و سیره رضوی برگزار خواهد شد.

مرادی ضمن اشاره به اختصاص جوایز نفیس به برندگان، تأکید کرد تمامی شرکت‌کنندگان در این جشنواره به سفر معنوی مشهد مقدس مشرّف خواهند شد.

معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور استان تهران اعلام کرد تمامی دانشجویان از همه‌ی دانشگاه‌های کشور می‌توانند تا پایان بهمن‌ماه با مراجعه به سامانه‌ این جشنواره به آدرس http://www.۱۴irif.ir نسبت به بارگذاری آثار خود اقدام کنند.

کد مطلب 3879954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها