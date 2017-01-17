تمدید ارسال آثار دانشجویان به جشنواره ملی رسانه های مجازی رضوی

ایوب مرادی معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این موضوع افزود: جشنواره‌ رضوی در بخش مجازی در قسمت‌های مختلف از قبیل سایت و وبلاگ، شبکه‌های اجتماعی، سامانه‌های پیامکی، طراحی نرم‌افزار، کتب صوتی، نشریات الکترونیک، ابداعات و اختراعات مجازی و سایر محصولات مربوط به حوزه‌ی رسانه‌های مجازی با محوریت کلام و سیره رضوی برگزار خواهد شد.

مرادی ضمن اشاره به اختصاص جوایز نفیس به برندگان، تأکید کرد تمامی شرکت‌کنندگان در این جشنواره به سفر معنوی مشهد مقدس مشرّف خواهند شد.

معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور استان تهران اعلام کرد تمامی دانشجویان از همه‌ی دانشگاه‌های کشور می‌توانند تا پایان بهمن‌ماه با مراجعه به سامانه‌ این جشنواره به آدرس http://www.۱۴irif.ir نسبت به بارگذاری آثار خود اقدام کنند.