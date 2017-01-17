امروز برابر تراکتور تغییر تاکتیک دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی در نشست خبری بعداز بازی تراکتورسازی با صنعت نفت آبادان گفت: هر دو تیم از هم شناخت داشتند و این کار را سخت کرده بود.

وی سپس با اشاره به اینکه بازی بسیار خوبی شاهد بودیم، ادامه داد: تماشاگران نیز از دیدن این بازی لذت بردند. فکر می کنم هواداران دو تیم نیز از دیدن بازی لذت بردند.

کریمی با تاکید بر اینکه دو تیم خیلی موقعیت نیز داشتند که از آنها استفاده نکردند، ابراز داشت: امروز یکی از بهترین بازی های لیگ را شاهد بودیم. هر دو تیم خوب بازی کردند.

سرمربی نفت با بیان اینکه عملکرد داور نیز خوب بود، گفت: داور باید در دادن دستور ادامه بازی تجدید نظر کند.

وی با اشاره به اینکه تراکتورسازی یکی از تیم های خوب لیگ است، گفت: فوتبال در لیگ برتر همیشه کیفیت خودش را داشته است.

کریمی سپس در خصوص تیمش گفت: ما امروز واقعا خیلی خوب کار کردیم، ۲۰ روز است که در آبادان هستیم و در این مدت حدود ۳۰ جلسه تمرینی داشته ایم.

وی ادامه داد: تیم صنعت نفت آبادان نظم تیمی دارد و ما در دفاع نیز خیلی خوب کار می کنیم و می خواهیم وقتی عقب افتادیم حتما بازی را برگردانیم.