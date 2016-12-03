شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه آزاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خبر اعلام آزادی شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه و همسرش طی ۴۵ روز آینده در توئیتی منتسب به جنبش اسلامی نیجریه منتشر شد.

بر اساس این پیام توئیتری، دادگاه عالی فدرال نیجریه در حکمی اعلام کرد که شیخ ابراهیم زکزاکی به همراه همسر وی ظرف مدت ۴۵ روز آینده آزاد خواهد شد.

در ادامه این پیام توئیتری آمده است: «دولت نیجریه قرار است مکانی را برای اقامت آن ها مهیا کند».

ارتش نیجریه آذر ماه سال گذشته، با یورش وحشیانه به عزاداران حسینی در حسینیه صاحب الزمان حدود ۲ هزار نفر از سوگواران حسینی را به خاک و خون کشید و پس از زخمی کردن شیخ زکزاکی و همسر وی، رهبر شیعیان نیجریه را به مکان نامعلومی انتقال داد.

شیخ ابراهیم زکزاکی در حمله ارتش نیجریه به شدت مجروح شد و بر اثر شدت جراحت های وارده یکی از چشمان خود را از دست داد و چشم دیگر وی نیز در آستانه نابینایی قرار گرفت.