ارتش نیجریه بیش از ۱۰۰ پناهجو را به اشتباه کُشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، یک فروند جنگنده متعلق به ارتش نیجریه با بمباران اشتباه اردوگاه پناهجویان در این کشور، تا کنون بیش از ۱۰۰ نفر را کُشته است.

سرلشکر «لوکی ایرابور» (Lucky Irabor) از فرماندهان ارتش نیجریه در مصاحبه ای تأئید کرد که بمباران اشتباهیِ کمپ پناهجویان در منطقه «کالگال بالگا» در ایالت «بورنو» در شمال شرقی این کشور و در نزدیکی مرز نیجریه با «کامرون» توسط هواپیمای نظامی ارتش به انجام رسیده و بر اثر آن تا کنون بیش از ۱۰۰ نفر کشته شده اند.

بنا به اعلام این ژنرال ارتش نیجریه، در این بمباران تعدادی از اعضای کادر امدادی وابسته به کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان پزشکان بدون‌ مرز هم مجروح شده‌ اند.

ارتش نیجریه اعلام کرده است که این حمله اشتباهی در راستای هدف قرار دادن محل تجمع تروریست‌ های بوکوحرام صورت گرفته است.

لازم به ذکر است، در حمله انتحاری روز گذشته در دانشگاه «مایدوگوری» (Maiduguri) نیجریه واقع در شمال شرق این کشور نیز دست کم ۴ کشته و ۱۵ مجروح برجای گذاشته بود.

حوادثی از این دست در حالی مکرراً در این کشور به وقوع می پیوندد که ارتش نیجریه و نظامیان مسلح این کشور سال گذشته در یورش به مراسم عزاداری شیعیان در «زاریا» قریب به ۲ هزار نفر از غیر نظامیان را شهید و «شیخ زکزاکی» رهبر آنها را نیز پس از وارد آوردن جراحت هایی جدی روانه زندان کرد.

لازم به ذکر است با روی کار آمدن «محمدو بوهاری» رئیس جمهور نیجریه و وعده مبارزه تمام عیار با این گروه تروریستی، بوکوحرام نیز اعلام کرده است که عملیات های خود را تشدید خواهد نمود.

عناصر وابسته به گروه تروریستی بوکوحرام ۱۴ آوریل ۲۰۱۴ در حمله به یک مدرسه در شمال شرقی شهر «چیبوک»، ۲۷۶ دختر نوجوان را ربودند. بعداً ۵۷ نفر از این دختران موفق به فرار شدند؛ اما سرنوشت ۲۱۹ دختر دیگر همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

گفتنی است، بوکو حرام از ۶ سال قبل فعالیت مسلحانه خود را علیه دولت نیجریه آغاز کرد. در این مدت ۲۰ هزار نفر کشته و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بر اثر خشونت های این گروه تروریستی آواره شده اند.