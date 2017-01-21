اشتباهات فردی در خط دفاعی عامل اصلی شکست استقلال بود

اکبر گارجم در گفتگو با مهر در خصوص عملکرد تیم فوتبال استقلال برابر تیم استقلال خوزستان اظهار داشت: هر دو تیم خوب بودند و بازی خوبی انجام دادند. حق استقلال در این بازی شکست نبود. شاید «مساوی» عادلانه ترین نتیجهای بود که میشد در آن بازی رقم بخورد.
پیشکسوت استقلال در خصوص صحبتهای منصوریان بعد از بازی گفت: من هم با نظر منصوریان موافق هستم. یکسری اشتباهات فردی در خط دفاعی باعث شد این تیم گل بخورد. بعنوان مثال روی گل دوم صد در صد مدافع چپ ما مقصر بود. چون در آن صحنه او اصلا حضور نداشت و باعث شد حفره عمیقی پشت دفاع میانی ما ایجاد شود.
وی افزود: عملکرد حسینی در درون دروازه خوب بود. او در نیمه اول دو سه موقعیت تک به تک که میتوانست گل باشد را از تیم حریف گرفت. روی گل دوم هم مقصر نبود. ولی روی گل اول میتوانست بهتر عمل کند و مانع از گل شدن آن توپ شود. ولی در مجموع حسینی بازی خوب و قابل قبولی ارائه داد.
کارگرجم اضافه کرد: مدتی است که بعضیها از بیرون باشگاه برای تیم حاشیه هایی درست می کنند که این حاشیهها تمرکز تیم را به هم می زند و باعث میشود استقلال نتواند آنطور که باید و شاید کار کند و نتیجه بگیرد.
مدافع پیشین استقلال اضافه کرد: بهرحال تیم های بزرگ حاشیههایی هم دارند و مدیریت باشگاه باید این حاشیهها را هم کنترل کند.
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