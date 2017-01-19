یاد بگیریم حیوانات را آزار ندهیم/ اینجا می توانید غر بزنید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عاطفی کارگردان «نماگرد» درباره موضوع این هفته برنامه توضیح داد: در این قسمت به موضوع رفتار صحیح با حیوانات می پردازیم و حیوان آزاری و رفتار بد با حیوانات را نقد می کنیم. دنبال این هستیم که به مخاطبان این موضوع را منتقل کنیم که لطفا اگر علاقه ای به حیوانات ندارید و نمی خواهید با آنها رابطه خوبی داشته باشید، حداقل به عنوان موجودات زنده ای که خدا آنها را خلق کرده، آزارشان ندهید.

وی افزود: در این رابطه آرمین رحمتی برایمان فیلمی ارسال کرده است که درباره یک روحانی در آمل است. او به صورت جدی مشغول غذا دادن به سگ های ولگرد و رسیدگی به آنها است.

عاطفی با اشاره به بخش جدیدی که به برنامه اضافه شده، تأکید کرد: بخشی را به عنوان غر زدن به برنامه اضافه کرده ایم که امید زیادی به مشارکت و تعامل مردم با آن دارم. غر این هفته مربوط به این است که چرا اطراف تهران مراکز گردشگری به اندازه کافی وجود ندارد که مردم تا کوچکترین فرصتی پیدا می کنند به شمال کشور نروند.

این مستندساز همچنین اعلام کرد: بخش ایران از زاویه دید جهانگردها این هفته نیز به قوت خود باقی است، در بخش پربیننده های شبکه مستند این هفته بریده ای از مستند «شکارچی» ساخته کتایون جهانگیری پخش می شود و در قسمت پخش فیلم های صدثانیه ای نیز «حقیقت زندگی من» کاری از حسین نارمنجی روی آنتن می رود.

«نماگرد» جمعه ۱ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و شنبه ۲ بهمن ساعت ۱۱ بازپخش می شود.