گزینه نظامی علیه ایران باید روی میز باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، تام کاتن در گفتگویی با برنامه «هفته» شبکه ای بی سی نیوز گفت: گزینه نظامی علیه ایران انتخاب اول یا گزینه اولویت دار نیست اما باید یگ گزینه باقی بماند.

وی همچنین بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده و گفت نظام ایران یک نظام ضد آمریکایی است.

این سناتور تندرو در اظهاراتی بی اساس مدعی شد ایران در مذاکرات هسته ای در موضع ضعف است و گفت: متحدان ما در منطقه خواستار مواضع قوی تر ما در قبال ایران هستند.

ادعای ضعف ایران در مذاکرات هسسته ای در حالی از سوی وی مطرح می شود که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی همواره از دست بالای ایران در مذاکرات انتقاد می کند و امروز اعلام داشت: غرب هر روز امتیاز بیشتری به ایران می دهد.