قطع ۳۵۰۰شماره تلفن در پی حادثه پلاسکو/ ارتباطات موبایل برقرار است

محمدرضا بیدخام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات پیش آمده برای برقراری ارتباطات تلفنی در منطقه حادثه دیده خیابان جمهوری و ساختمان پلاسکو گفت: به دلیل قطع تاسیسات برق ارتباط ۳ هزار و ۵۰۰ خط تلفن مربوط به ساختمان پلاسکو و اطراف این ساختمان در محدوده چهارراه استانبول قطع شده است.

وی با بیان اینکه مشکل عمده ای برای تاسیسات مخابراتی پیش نیامده است، اضافه کرد: اختلال در ارتباطات به وجود آمده به دلیل قطع تاسیسات برق است و عوامل شرکت مخابرات به دنبال برقراری وصل شدن برق این منطقه نسبت به برقراری ارتباط این خطوط اقدام می کنند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: در حوزه تلفن همراه مشکلی در این منطقه وجود ندارد و ارتباطات به طور کامل برقرار است.

بیدخام تاکید کرد: یک سوم خطوط تلفن ثابت قطع شده مربوط به داخل ساختمان پلاسکو بوده و دو سوم قطعی خطوط نیز مربوط به ساختمان های اطراف این منطقه حادثه دیده است.