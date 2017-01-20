سهم ما از پوشش حادثه ای بزرگ در تهران فقط ۲۰ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در یک برنامه تلویزیونی با بیان این که کشور ما حادثه خیز است و در کنار آن حوادث انسان ساز نیز وجود دارد گفت: هر چند که در بحث ایمنی کارهای زیادی صورت گرفته اما آن طور که باید به بحث حوادث پرداخته نشده است و اگر حادثه بزرگتری در تهران رخ دهد نمی توان بیشتر از ۲۰ درصد را پوشش داد و محدودیت هایی وجود دارد.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور افزود: بسیاری از کشورها به این مسئله توجه کردند اما ما هنوز با مطلوب فاصله داریم و باید با ابزار و علم و دانش و امکاناتی که در اختیار داریم خودمان را ایمن تر کنیم.

نجار گفت: ما نیاز به پیش بینی و پیشگیری داریم کما اینکه تجربه (زلزله) بم را نیز داریم در حالی که بم یک محله تهران نیز نبود و اگر در بازار تهران یا مترو حادثه ای رخ دهد بحث ایمنی چگونه خواهد بود؟

وی افزود: این حادثه ای که در ساختمان پلاسکو رخ داد تنها در یک نقطه تهران بود و اگر این موضوع گسترده تر باشد و یا در چند نقطه تهران رخ دهد یا اینکه زلزله ای پیش بیاید امداد رسانی مسلماً سخت تر خواهد شد و از اکنون باید خودمان را آماده ایمنی کنیم ضمن اینکه حادثه خبر نمی کند.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور با بیان اینکه آیا وقت آن نرسیده که به بحث ایمنی توجه بیشتری کنیم گفت: این حادثه باید درس عبرتی باشد کما اینکه طبق گفته مسئولان، ۴۰ درصد ساختمان های جمهوری شرایطی مشابه شرایط ساختمان پلاسکو را در بحث ایمنی دارند.

نجار افزود: ضمن اینکه به مدیریت و مالکان این ساختمان ۱۵- ۱۶ مورد تذکر داده شده بود و جا دارد که مالکان چنین ساختمان هایی توجه بیشتری به بحث ایمنی کنند.

وی گفت: همچنین در بحث ساخت و ساز نیز جا دارد مسائل ایمنی بیشتر رعایت شود و سخت گیری ها بیشتر شود.

محسن پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این برنامه گفت: حدود ۴۰ درصد مجتمع های تجاری خیابان جمهوری اخطار ایمنی دارند.

وی درباره روند مدیریت بحران در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو افزود: این ساختمان یک ساختمان تجاری بود که در واقع ۳۰ درصد آن تجاری و ۷۰ درصد فعالیت تولیدی می کردند که اکثر آنها نیز در طبقات فوقانی بودند.

پیرهادی گفت: این حادثه، حادثه سنگینی بود و به خاطر سهل انگاری ۲۰- ۳۰ نفر از همکاران ما در سازمان آتش نشانی دچار حادثه شدند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: طی سه سال گذشته حدود هفت اخطار به مالکان ساختمان پلاسکو دادیم که البته قانونگذار فقط در حد اعمال اخطار، مصوب کرده است و ما می توانیم فقط تذکر بدهیم و امکان اینکه خودمان مداخله کنیم چنین امکانی وجود ندارد.

پیرهادی گفت: ساختمان های تجاری و مسکونی ما باید ایمنی را رعایت کنند البته این ساختمان شرایط متفاوتی داشت، در واقع طبق قانون، ساختمان های ماقبل سال ۱۳۵۵ نیاز به پایان کار ندارند به همین دلیل شرایط آنها متفاوت بود.

وی افزود: ساختمان پلاسکو دومین ساختمان بلند تجاری بود و نخستین آن ساختمان آلومینیوم است که این ساختمان نیز شامل قانون قبل از سال ۱۳۵۵ است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: همکاران ما در بحث ایمنی بارها به مدیران ساختمان اخطار دادند که باید تمکین می کردند ضمن اینکه در همین محدودة خیابان جمهوری حدود ۴۰ درصد از این مجتمع های تجاری چنین اخطارهای ایمنی را دریافت کردند.

پیرهادی افزود: ساختمان های ناایمنی در تهران داریم که نیاز به تجهیز دارند ضمن اینکه ساختمان های بالای ۱۱ طبقه باید مجهز به اطفای حریق باشند.

وی گفت: هم اکنون ما خلأ قانونی داریم چرا که مأموران (آتش نشانی) باید به عنوان ضابط عمل کنند و صرفاً اخطار و تذکر ندهند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: ما باید به سراغ پیشگیری برویم و ایمنی را تقویت کنیم تا چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

آقای شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک کشور هم در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: ۵۶۰ واحد صنفی در ساختمان پلاسکو فعالیت داشتند که به طور کلی اجناس همه آنها از بین رفته است.

شیرازی افزود: در ساختمان پلاسکو انواع تولیدی های پوشاک اعم از پیراهن و ... فعالیت می کردند ضمن اینکه در این ساختمان تولید عمده و عرضه نیز صورت می گرفت به صورت خرده فروشی نیز عرضه می شد.

وی گفت: با توجه به اینکه در آستانه عید قرار داریم حجم زیادی از پارچه و پوشاک در این ساختمان انبار شده بود که دچار حریق شد که نمی توان به طور دقیق میزان آن را برآورد کرد.

رئیس اتحادیه پوشاک کشور افزود: بر اساس آتش سوزی، کالا، اسناد، اوراق بهادار و حتی سرقفلی ساختمان ها نیز از بین رفته و خود کسبه نیز اجناس خود را از دست داده اند.

همچنین محسن پورکیانی مدیرعامل بیمه ایران در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از ۵۶۰ واحد صنفی که در این ساختمان فعالیت می کردند حدود صد واحد تجاری و اداری تحت پوشش بیمه ایران هستند و بیمه آنها نیز آتش سوزی و خطرات ناشی از آن بود و اموالشان نیز تحت پوشش است.

وی افزود: البته سرمایه های آنها متفاوت است، یک واحد ۳۵۰ میلیون و واحد دیگر یک میلیارد تومان تحت پوشش است و فقط اموالشان بیمه بوده است و به طور کامل خسارتشان پرداخت خواهد شد.

پورکیانی گفت: بعد از این حادثه ما یک ستاد بحران در شعبه فردوسی نزدیک محل حادثه تشکیل دادیم و از شنبه آماده پرداخت خسارت هستیم ضمن اینکه پرونده ها را از سایر شعبه ها به اینجا منتقل کردیم و اگر مشکلی در پرداخت بیمه نداشته باشند همان روز خسارتشان پرداخت خواهد شد.