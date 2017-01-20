هیأت دولت شنبه را عزای عمومی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت دولت در پی حادثه ساختمان پلاسکو با صدور اطلاعیه‌ای فردا (شنبه ۲ بهمن ماه ۹۵) را عزای عمومی اعلام کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

حادثه تلخ و اندوهبار آتش سوزی و فروریختن ساختمانی در مرکز تهران که منجر به جان باختن و آسیب دیدن تعدادی از مردم و آتش نشانان متعهد و پرشهامت شد، مایه تاسف و اندوه فراوان گردید.



در این سانحه دردناک و تاسف بار جلوه ای پرشکوه از ایثار و فداکاری آتش نشانان شجاع در برابر دیدگان ملت رشید ایران و جهانیان به نمایش گذاشته شد. فداکارانی که با بذل جان از عهده امتحانی دشوار در مراقبت مسئولانه از مردم و حفظ جان آنان سربلند و موفق برآمدند.

هیات دولت جمهوری اسلامی ایران با تجلیل از این بزرگ مردان ایثار و فداکاری، قدردانی از خدمات ارزنده آنان، آرزوی سلامتی برای مجروحان و تسلیت به بازماندگان به منظور بزرگداشت جان باختگان و همدردی با بازماندگان آنان روز شنبه دوم بهمن ماه ۱۳۹۵ را عزای عمومی اعلام میکند و عموم مردم ایران را به قدرشناسی شایسته از آنان دعوت می نماید.»