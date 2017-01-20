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۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۲۷

در پی سانحه ساختمان پلاسکو؛

هیأت دولت شنبه را عزای عمومی اعلام کرد

هیأت دولت شنبه را عزای عمومی اعلام کرد

هیأت دولت در پی حادثه ساختمان پلاسکو با صدور اطلاعیه‌ای فردا (شنبه) را عزای عمومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت دولت در پی حادثه ساختمان پلاسکو با صدور اطلاعیه‌ای فردا (شنبه ۲ بهمن ماه ۹۵) را عزای عمومی اعلام کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

حادثه تلخ و اندوهبار آتش سوزی و فروریختن ساختمانی در مرکز تهران که منجر به جان باختن و آسیب دیدن تعدادی از مردم و آتش نشانان متعهد و پرشهامت شد، مایه تاسف و اندوه فراوان گردید.

در این سانحه دردناک و تاسف بار جلوه ای پرشکوه از ایثار و فداکاری آتش نشانان شجاع در برابر دیدگان ملت رشید ایران و جهانیان به نمایش گذاشته شد. فداکارانی که با بذل جان از عهده امتحانی دشوار در مراقبت مسئولانه از مردم و حفظ جان آنان سربلند و موفق برآمدند.

هیات دولت جمهوری اسلامی ایران با تجلیل از این بزرگ مردان ایثار و فداکاری، قدردانی از خدمات ارزنده آنان، آرزوی سلامتی برای مجروحان و تسلیت به بازماندگان به منظور بزرگداشت جان باختگان و همدردی با بازماندگان آنان روز شنبه دوم بهمن ماه ۱۳۹۵ را عزای عمومی اعلام میکند و عموم مردم ایران را به قدرشناسی شایسته از آنان دعوت می نماید.»

کد مطلب 3882367

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    نظرات

    • بهزاد كريمي IR ۲۱:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
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      من از دل وجان تأسف خوردم و بايد در بافت قديمي. أقدام كنيم كه دوباره جگر مادران عزيز نسوزد.

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