علی اکبر صارمی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صارمی متولد ۱۳۲۲ زنجان و چهره‌ای شناخته شده در عرصه معماری ایران بود. او مدرک کارشناسی ارشد معماری خود را از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۴۷و دکترای معماری را از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا در سال ۱۳۵۵ کسب کرد.

عضویت در کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران، عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، عضویت در انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، عضویت در جامعه مهندسان معمار ایران، رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور تجیر از ۱۳۵۹، مدرس در دانشگاه آزاد اسلامی، عضویت در هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران، مدرس دانشگاه فارابی ۱۳۵۹-۱۳۵۵، مدرس دانشگاه تهران ۱۳۷۶- ۱۳۷۳از جمله فعالیت‌های این معمار محسوب می‌شوند.

همچنین او طرح آمفی تئاتر انستیتو پاستور، تهران، تجیر ۱۳۶۷، طرح سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلبانی، تجیر ۱۳۷۹، طرح ساختمان تجاری و اداری برج بلور، تبریز، تجیر ۱۳۸۰، طرح مجموعه تجاری و فرهنگی و شورای شهر مشهد، تجیر ۱۳۸۳، طرح مجموعه نمایشگاهی و اداری، کیش، تجیر ۱۳۸۴ است.

«معماری و موسیقی»، «کتاب گیلان»، «تاریخ معماری و شهرسازی»، «ارزش‌های پایدار در معماری ایران» و «طرح‌هایی از ایران» برخی از تالیفات علی اکبر صارمی هستند.

ارائه طرح هنرستان هنرهای تجسمی کرج، کتاب نگاهی به مهندسی ساختمان و معماری معاصر ایران ۳، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۷۷، ارائه طرح خانه جلفا، کتاب معماری جهان نوشته کنت فرامپتون، امریکا ۱۳۷۹، ارائه طرح‌های سفارت خانه‌های آلبانی و الجزایر، کتاب معماری دیپلماتیک، انتشارات وزارت امور خارجه ۱۳۸۳، انتشار ده‌ها مقاله در زمینه معماری و شهرسازی در مجلات تخصصی داخلی و خارجی از ۱۳۸۵ از دیگر فعالیت‌های ثبت شده در کارنامه حرفه‌ای این هنرمند معمار به شمار می‌روند.

علی اکبر صارمی، صبح امروز دوم بهمن ماه بر اثر بیماری سرطان درگذشت.

مراسم تشییع این هنرمند روز سه شنبه ۵ بهمن‌ماه از مقابل خانه هنرمندان به سمت کردان برگزار خواهد شد.