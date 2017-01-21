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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۲۸

ادای احترام نمایندگان پرستاری به شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو

ادای احترام نمایندگان پرستاری به شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو

مراسم بزرگداشت و یادبود شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح شنبه مراسم بزرگداشت و یادبود شهدای آتش نشانان حادثه پلاسکو با حضور مسئولین سازمان نظام پرستاری و جمعی از پرستاران در محل سازمان نظام پرستاری برگزار گردید و جهت ادای احترام به روح بلند غیور مردان آتش نشان در محل ایستگاه آتش نشانی ۱۸ (بهجت آباد) با اهدای گل به آنان یاد و خاطره آتش‎نشانان شهید این حادثه دلخراش را گرامی داشته و خدمات و ایثارگری‎های ستودنی و ماندگار آنها ارج نهاده شد.

سازمان نظام پرستاری کشور به نمایندگی از جامعه پرستاری به پاس گرامیداشت از خود گذشتگی‎های شهدای آتش‎نشان حادثه ساختمان پلاسکو تهران و گرامیداشت یاد و خاطره آنان گرد هم آمدند، تا حضوری تحسین‎برانگیز از ابراز همدردی با بازماندگان شهدای آتش‎نشان و همکاران آنان در  مرکز آتش نشانی۱۸ (بهجت آباد) ترسیم کنند.

در این مراسم پرستاران با نثار گل، قرائت فاتحه و زیارت عاشورا به روح این شهیدان گران‌قدر ادای احترام کرده و یاد آنها را گرامی داشتند و در پایان مداح اهل بیت (ع) به مرثیه سرایی پرداخت.

کد مطلب 3883393
حبیب احسنی پور

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