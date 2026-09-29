به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۵ در ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵و با توجه به اعلام اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبتنام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق اطلاعیۀ راهنمای ثبتنام و مندرجات این اطلاعیه، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
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