به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر سه‌شنبه در مراسم گرامی‌داشت آتش‌نشانان که در آتش‌نشانی گرمسار برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد و خاطره آتش‌نشانان شهید ایران اسلامی، این شغل را رسالتی سنگین و دشوار دانست.

استاندار سمنان با اشاره به حادثه پلاسکو و شهادت جمعی از آتش‌نشانان کشور، اظهار کرد: حادثه پلاسکو تنها گوشه‌ای از سختی‌ها و دشواری‌های کار آتش‌نشانان را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به حجم و گستردگی مأموریت‌های آتش‌نشانان افزود: در برخی آمارها عنوان می‌شود که آتش‌نشانان گاهی تا روزانه پنج مأموریت نیز اعزام می‌شوند که انجام این مأموریت‌ها نیازمند آمادگی جسمی، فکری و روحی و روانی بالایی است.

کولیوند با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط کاری آتش‌نشانان، خواستار بررسی وضعیت معیشتی و زندگی آنان از سوی مسئولان ذی‌ربط در سراسر استان سمنان شد.

وی همچنین بر اهمیت توجه به شرایط و دشواری‌های این شغل و حمایت از آتش‌نشانان تأکید کرد.

گفتنی است در این مراسم از آتش‌نشانان گرمساری تجلیل و قدردانی شد.