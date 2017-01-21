برگزاری نخستین همایش فرصتهای سرمایه گذاری سواحل مکران؛ ۴ بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، محمد اسلامی دبیر همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران، با اعلام این خبر اظهار داشت: بیش از ۳۵ هلدینگ بزرگ کشور در حوزه سرمایه گذاری و زیر ساخت و حضور مدیران ارشد ۳۰ شرکت و موسسه بزرگ از ۲۰ کشور دنیا شامل؛ کشورهای فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، چین، آلمان، روسیه، نروژ، هندوستان، اسلواکی، لبنان، فنلاند، بنگلادش، اسپانیا، قزاقستان، ترکمنستان، پاکستان، هلند، ترکیه، افغانستان و سوئد به عنوان مشارکت کنندگان در این همایش شرکت می کنند.

وی گفت:پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری و توجه ویژه دولت تدبیر و امید در خصوص توسعه سواحل مکران با توجه به مأموریت های دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران در معرفی فرصت های اقتصادی منطقه و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی، همایش فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران طی روزها ۴ و ۵ بهمن ماه در منطقه آزاد چابهار برگزار می شود.

دبیر همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران اظهارداشت:در این همایش ۹ پنل تخصصی در حوزهای زیر ساخت های مالی و اقتصادی، نفت و گاز، صنایع و معادن، نیرو(آب و برق)، گردشگری، محیط زیست و اکوتوریسم دریایی، منطقه آزاد چابهار، حمل و نقل، بنادر و شهرسازی، پتروشیمی، شیلات و کشاورزی به اجراء گذاشته می شود.

اسلامی گفت: در مراسم افتتاحیه از طرح ویژه توسعه سواحل مکران(فاز پهنه بندی آن)و همچنین اطلس جامع سرمایه گذاری در منطقه رونمایی می شود.

وی در پایان اظهار داشت: در همایش مذکور وزرای راه و شهرسازی، صنعت ، معدن و تجارت ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و برخی ازمعاونین رئیس جمهور، فرمانده هان نیروهای مسلح واستانداران نیز حضور خواهند یافت.