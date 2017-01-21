۲ بیمارستان تامین اجتماعی مازندران به ناحق به وزارت بهداشت هبه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله دریا بیگی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، همسانسازی حقوق بازنشستگان را یکی از آرزوهای دیرینه این قشر دانست و اظهار داشت: با تلاش نمایندگان مجلس ازجمله ۱۲ نماینده مازندرانی طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال اول برنامه ششم تصویب شد و دولت یازدهم با رویکرد جدید در راستای اجرای آن به سمتی میرود که کارگران و بیمهشدگان دغدغهای نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه طرح تحول بیمه سلامت مشکلات زیادی برای تأمین اجتماعی باوجود آورده است و خوشحالیم که با اختلاف یک رأی در کمیسیون تلفیق به وزیر بهداشت نه، گفته شد، عنوان کرد: بهطور شرعی و قانونی سازمان تأمین اجتماعی متعلق به دولت نیست و دولت تنها، ادارهکننده آن است که بهخوبی از اداره آنهم برنیامده است، چراکه دولت از سال ۱۳۵۴ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد به این سازمان بدهکار است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران، به مزایای طرح هتلینگ در بیمارستانها، اشاره کرد و افزود: هتلینگ میتواند نقاط روانی و مشکلدار بحث درمان را تأمین کند و برای بیمارستانها لازم و ضروری است.
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