به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست خواجو و سبک عراقی از سلسله نشست‌های درس گفتارهایی درباره خواجوی کرمانی روز چهارشنبه ۶ بهمن در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

شاعری خواجوی کرمانی محصول گسترش شعر فارسی دری به نواحی دورتری از خراسان بزرگ در قرن‌های هفتم و هشتم هجری است. خواجو از زادگاهش کرمان به شیراز، پایتخت شعر فارسی، می‌آید و پس از فراگیری سبک و ساختار شعر سبک عراقی، به ویژه سعدی، هنر خود را تا حد شاعری صاحب سبک ارتقاء می‌دهد.

خواجو را باید شاعری سرآمد و تاثیرگذار در سبک عراقی دانست که در میان دو قله‌ رفیع شعر فارسی، سعدی و حافظ قدری رفیع و شایان احترام دارد.

پنجمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ خواجوی کرمانی روز چهارشنبه ششم بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ به «خواجو و سبک عراقی» اختصاص دارد که با سخنرانی عبدالرضا مدرس در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود به آن برای علاقه‌مندان آزاد است.