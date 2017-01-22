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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸

بازیگران جدید می‌آیند

فصل دوم «لیسانسه ها» امروز در مرزداران کلید می‌خورد

فصل دوم «لیسانسه ها» امروز در مرزداران کلید می‌خورد

تصویربرداری فصل دوم «لیسانسه ها» امروز به کارگردانی سروش صحت و به تهیه کنندگی رضا جودی در لوکیشن مرزداران و خانه حبیب کلید می خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری فصل دوم «لیسانسه ها» به کارگردانی سروش صحت امروز سوم بهمن در لوکیشن مرزداران و خانه حبیب کلید می خورد و بازیگران جدیدی اضافه می شوند.

آیدا نامجو در نقش شادی در فصل جدید سریال به گروه اضافه می شود و با قصه ای فانتزی جلوی دوربین صحت خواهد رفت.

تصویربرداری فصل اول سریال لیسانسه ها در ٢٨ قسمت در لوکیشن های مختلفی در غرب و جنوب تهران از جمله میدان قزوین، میرداماد، پردیس زندگی، معین مال، آموزشگاهی در غرب تهران، سعادت آباد، پارک شقایق، جلال آل احمد، تهرانسر، بیمارستان فرهیختگان، بیمارستان طالقانی و… انجام شد و از امروز گروه کار را برای فصل جدید در لوکیشین اصلی ( مرزداران) آغاز و با چند لوکیشن اصلی دیگر تا ٦٠ قسمت ادامه می دهد.

تدوین سریال «لیسانسه ها» نیز همزمان توسط مهدی جودی در حال انجام است.

در خلاصه سریال «لیسانسه ها» آمده است: حبیب وضع مالی مناسبی دارد ولی به علت ضعف در برقراری روابط اجتماعی هنوز نتوانسته همسری انتخاب کند. مسعود در آستانه ازدواج است ولی مشکلات زیادی او را از آغاز زندگی مشترک دور می کند. مازیار فرزند خانواده ای پر تنش و گرفتار است و فکر مهاجرت در سر دارد حبیب و مازیار و مسعود سه رفیق لیسانسه هستند.

بازیگران سریال «لیسانسه ها» عبارتند از امیرحسین رستمی، هوتن شکیبا، امیر کاظمی، متین ستوده، رویا میرعلمی، کاظم سیاحی، سیاوش چراغی پور، عزت الله مهرآوران، افشین سنگ چاپ، تبسم هاشمی، مریم سرمدی، پریسا مقتدی، فرخنده فرمانی زاده، فرید اخباری، مهدی ربیعی، نیلوفر هوشمند، مرتضی علی آبادی، هنرمند خردسال: عرفان برزین، با هنرمندی: بهنام تشکر، بیژن بنفشه خواه، مهران رجبی و نیلوفر شهیدی.

سایر عوامل سریال عبارتند از تهیه کننده: رضا جودی، کارگردان: سروش صحت، مدیر تولید: وحید مرادی، دستیار یک کارگردان: حسن نوری، دستیار کارگردان: نیوشا ضرابی، برنامه ریز: مسعود حقی، دستیار برنامه ریز: شیما باقری، منشی صحنه: مژگان تمجیدی، تدوین: مهدی جودی، تصویربرداری: خسرو دادگر، دوربین دو تصویر: مهدی دادگر، مدیر صدابرداری: مسعود شاهوردی، مشاور رسانه ای: مجتبی احمدی، دستیار صدا: آرش هوجقانی، صداگذار: آریا اردستانی، طراح صحنه: مهدی موسوی، طراح لباس: شبنم اصغری، گروه صحنه و لباس: سعید مربی، فاطمه رجب، آرزو صابر، امور مالی: ابراهیم تفرشی، موسیقی: بهنود یخچالی، تیتراژ پایانی: گروه پالت، طراح چهره پردازی: مهرداد میرکیانی، دستیاران: محمد باباخانلو، ساناز سرمدی، دستیار تولید: سعید عطایی، کارشناس انتظامی:‌ هدایت الله سجادی، مدیر تدارکات: علی رضایی، نویسندگان: سروش صحت، ایمان صفایی، عکاس: سمیرا بختیاری.

کد مطلب 3883870

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    نظرات

    • هلن IR ۰۹:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
      1 0
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      عالی
    • فاطمه شریفی IR ۲۱:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
      3 0
      پاسخ
      خیلی ها عالی به ویژه امیر کاظمی
    • ارمین نادری IR ۲۲:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
      1 0
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      عالی بود مرسی
    • حسن IR ۱۸:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
      1 0
      پاسخ
      عالی بودمرسی
    • عشق لیسانسه ها IR ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
      2 0
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      من عاشق بازی امیرکاظمی وبقیه ی بازیگران سریال شدم وبه جرعت می گم شعار ما /لیسانسه ها/
    • هلیا IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
      1 0
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      من خیلی خیلی خیلییییییییییییییییی از این سریال خوشم میاد و هوتن شکیبا که شخصیت اصلی این فیلم است
    • نجمه IR ۰۰:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
      1 0
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      سریال خیلی ساده وعین حال قشنگی هست،واقعا همه شخصیتهای اصلی دوست داشتنی هستن
    • صالحی IR ۰۶:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی
    • مجتبی IR ۲۱:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      عاااالی بود
    • حدیث IR ۲۲:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
      0 0
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      اره واقعا خیلی خنده دار بود،من خیلی کم فیلم میبینم اما لیسانسه ها رو همیشه دیدم...مخصوصاامیرحسین رستمی و هوتن شکیبا...
    • سیما IR ۲۲:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود فیلم خیلی جذابی بود ممنون
    • محمد رضا IR ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سریال خیلی خوبی بود پس چرا فصل 2 شروع نمیشه لطفا جواب هم بدید
    • Vali mohammadi SE ۰۷:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ميخواستم بفهمم كي ليسانسه هاى دو به تلوزيون پخش ميشود عالى هست من اين سريال را خيلى دوست دارم ميخوام حرچه زود تَر به تلوزيون دوباره پخش شود من از همه شما بازى كنان و مدير كارگردان به خوسوس از تهيه كنند

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