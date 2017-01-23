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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

ذوالنور در گفتگو با مهر:

تدوین دومین گزارش برجامی مجلس از هفته آینده آغاز می‌شود

تدوین دومین گزارش برجامی مجلس از هفته آینده آغاز می‌شود

رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی چهارمین گزارش سه ماهه وزارت خارجه و تدوین دومین گزارش شش ماهه مجلس از روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، از هفته آینده آغاز می‌شود.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دریافت چهارمین گزارش سه ماهه اجرای برجام از سوی وزارت امور خارجه، اظهار داشت: هفته آینده و پس از بازگشایی مجلس، این گزارش در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: اعضای کمیسیون و کمیته هسته ای آن، به طور عمیق و همه جانبه دو گزارش اخیر وزارت خارجه از روند سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم اجرای برجام را بررسی خواهند کرد و در نهایت، در قالب دومین گزارش شش ماهه اجرای برجام به صحن مجلس اطلاع خواهند داد.

گفتنی است، چهارمین گزارش وزارت امور خارجه کشورمان از روند اجرای برجام هفته گذشته (۲۸ دی ماه) و همزمان با سالگرد آغاز اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد.

بر اساس تبصره یک قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام، وزارت امور خارجه موظف است هر سه ماه یکبار گزارش وضعیت اجرای برجام را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد و این کمیسیون نیز مکلف است، هر شش ماه یکبار روند اجرای برجام را به صحن مجلس گزارش کند.

کد مطلب 3884506

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