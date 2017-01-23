حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دریافت چهارمین گزارش سه ماهه اجرای برجام از سوی وزارت امور خارجه، اظهار داشت: هفته آینده و پس از بازگشایی مجلس، این گزارش در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: اعضای کمیسیون و کمیته هسته ای آن، به طور عمیق و همه جانبه دو گزارش اخیر وزارت خارجه از روند سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم اجرای برجام را بررسی خواهند کرد و در نهایت، در قالب دومین گزارش شش ماهه اجرای برجام به صحن مجلس اطلاع خواهند داد.

گفتنی است، چهارمین گزارش وزارت امور خارجه کشورمان از روند اجرای برجام هفته گذشته (۲۸ دی ماه) و همزمان با سالگرد آغاز اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد.

بر اساس تبصره یک قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام، وزارت امور خارجه موظف است هر سه ماه یکبار گزارش وضعیت اجرای برجام را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد و این کمیسیون نیز مکلف است، هر شش ماه یکبار روند اجرای برجام را به صحن مجلس گزارش کند.