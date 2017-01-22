دفتر صدور روادید الکترونیک در فرودگاه ارومیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دفتر با حضور حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه، علیرضا رادفر معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی، محمد حضرت پور شهردار، عباس حسنخانی فرماندار، نادر قاضی پور و روح الله حضرت پور نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و با شرکت جمعی از مدیران آذربایجان غربی دفتر صدور روادید الکترونیک در فرودگاه بین المللی شهید باکری اورمیه افتتاح شد.

رئیس فرودگاه بین المللی شهید باکری ارومیه در آیین آغاز به کار این دفتر با بیان اینکه این اتفاق مبارک در فرودگاه ارومیه دست ما را برای افزایش پروازهای خارجی را باز خواهد کرد اظهارداشت: از این پس دفتر جدید صدور روادید فرودگاه ارومیه امور ویزای مسافرین را در کمترین زمان انجام خواهد داد.

کمال پرهیزکار با بیان اینکه راه اندازی دفتر صدور الکترونیک روادید منجر به توسعه پرواز های خارجی و توسعه مقوله سرمایه گذاری می شود عنوان کرد: امکان صدور روادید اتباع خارجی کشور عراق در ارومیه مهیا شد.

وی اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌های فرودگاه برای زمان پسابرجام به‌سرعت درحال انجام است و به‌زودی مطالعاتی برای طراحی سالن پروازهای خارجی آغاز می‌شود.

رئیس فرودگاه بین المللی شهید باکری ارومیه با اشاره به اینکه برای رفاه حال مسافران زیرساخت‌های افزایش سرعت اینترنت در محدوده فرودگاه ارومیه را بهبود داده‌ایم اظهار داشت: سیستم جدید SFLS به‌عنوان اولین فرودگاه کشور در فرودگاه ارومیه راه اندازی شده است و هم اکنون در فصل زمستان، هفتگی نزدیک به ۷۰ پرواز در فرودگاه ارومیه برقرار است.