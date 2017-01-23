سردار نقدی تئاتری شد/ منتظر نورپردازی کامل تئاتر شهر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حال برگزاری است و امروز دوشنبه ۴ بهمن ماه وارد چهارمین روز خود می شود. حال و هوای جشنواره و حواشی آن را طی سه روز پشت سر گذاشته، مرور می کنیم.

وضعیت مخاطب: از آنجایی که تعدادی از آثار به صحنه رفته در روزهای گذشته جشنواره سی و پنجم تئاتر فجر آثاری بودند که پیش از این اجرای عمومی داشتند، شاهد استقبال چشمگیری از سوی مخاطبان در سالن های میزبان آثار جشنواره نبودیم. البته با شروع اجرای آثار خارجی در جشنواره به ویژه نمایش «من، سیزیف» از کشور بلغارستان که به لحاظ کیفی نیز مورد توجه مخاطبان بود، استقبال از آثار خارجی بهتر از آثار ایرانی چند روز ابتدایی جشنواره تئاتر فجر بود.

کاتالوگ و مواد تبلیغاتی: یکی از نکات مثبت در بحث مواد تبلیغاتی جشنواره، انتشار کاتالوگ و همچنین کتاب های راهنما و برنامه سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر است که در سالن های میزبان آثار جشنواره در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

خیابان هنر: طی یک دهه گذشته بارها و بارها صحبت از شکل گیری خیابان هنر در حدفاصل تالار وحدت تا بوستان دانشجو و مجموعه تئاتر شهر به میان آمده ولی این طرح هیچگاه به سرانجامی مشخص نرسید. طی ایام برگزاری سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، نصب تابلوهای عکسی از چهره های شناخته شده و هنرمندان عرصه تئاتر از ابتدای خیابان شهریار تا خیابان منتهی به بوستان دانشجو حال و هوای این محدوده را تحت تأثیر قرار داده و فضای قابل توجهی برای رهگذران، مخاطبان و همچنین تبلیغ تئاتر ایجاد کرده است.

نصب بیلبوردهای تبلیغاتی: طی سال های اخیر کمتر دیده شده که در سطح شهر تهران بیلبوردهای تبلیغاتی اصلی در بزرگراه ها، به تبلیغ جشنواره بین المللی تئاتر فجر اختصاص پیدا کند که این اتفاق در دوره سی و پنجم جشنواره رخ داده است.

واکنش جشنواره و هنرمندان تئاتر به حادثه پلاسکو: با توجه به همزمانی آغاز جشنواره تئاتر فجر و حادثه تلخ آتش سوزی در ساختمان پلاسکو، برگزار کنندگان جشنواره و همچنین خانواده تئاتر در روزهای گذشته به شکل های مختلف اعم از حضور ایستگاه آتش نشانی و برگزاری مراسمی در فضای باز مجموعه تئاتر شهر، با بازماندگان و خانواده های آتش نشانان و کسبه ساختمان پلاسکو ابراز همدردی کردند.

سردار نقدی در تماشاخانه ایرانشهر: طی سه روز ابتدایی برگزاری جشنواره سی و پنجم تئاتر فجر چهره های مختلف هنری و مدیران کمپانی های خارجی تئاتر که مهمان جشنواره هستند به تماشای آثار نمایشی نشستند اما حضور سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی سپاه پاسداران برای تماشای نمایش «خانه ابری» به کارگردانی مشترک سیامک احصایی و حمید پورآذری قابل توجه بود.

نورپردازی تئاترشهر: علیرغم اینکه اعلام شده بود نورپردازی فضای بیرونی مجموعه تئاتر شهر همزمان با آغاز سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر انجام می شود. البته مدیر مجموعه تئاتر شهر و دبیر اجرایی جشنواره اعلام کرده بود که فاز اول نورپردازی رونمایی می شود که گویا این اتفاق شامگاه ۳ بهمن ماه رخ داده است.

نبود اورژانس و آتش نشانی: این روزها و با توجه به حادثه تلخ ساختمان پلاسکو انتظار توجه به نکات ایمنی برای امنیت هر چه بیشتر مخاطبان و حاضران در مجموعه تئاتری و میزبان آثار سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، وجود دارد اما طی روزهای گذشته حضور واحدهای اورژانس و آتش نشانی در کنار سالن های میزبان جشنواره به ویژه مجموعه تئاتر شهر کمتر دیده می‌شود.

تأخیر در برخی اجراها: تأخیر در برخی اجراهای روزهای ابتدایی جشنواره تئاتر فجر وجود داشته و عامل این اتفاق حضور با تأخیر هیأت های داوری بخش های مختلف مسابقه این دوره از جشنواره بوده است.

کم محتوا بودن بخش انگلیسی سایت جشنواره: سایت جشنواره بین المللی تئاتر فجر این روزها مشغول انتشار اخبار و فعالیت های مختلف دوره سی و پنجم جشنواره است اما در بخش انگلیسی این سایت که انتظار می رود همپای بخش فارسی سایت فعالیت کند، با کمبود محتوا و اخبار و اطلاعات مواجه است. این کمبود اطلاعات به گونه ای است که در صفحه اول بخش انگلیسی سایت هنوز هم اخبار دوره سی و چهارم و اوستر مایر کارگردان آلمانی نمایش «هملت» دیده می شود.