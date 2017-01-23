به گزارش خبرنگار مهر، در پی حادثه تلخ آتشسوزی ساختمان پلاسکو و شهادت جمعی از آتشنشانان فداکار و از جان گذشته، مراسم بزرگداشت این جهادگران امداد ونجات در شهر دوراهک مراسم بزرگداشت این عزیزان در جوار شهدای گمنام برگزار و از آتشنشانان این شهر تجلیل شد.
شهردار دوراهک یکشنبهشب در این مراسم ضمن تسلیت به خانواده داغدیدگان و مردم شریف ایران گفت: آتشنشان مظهر گذشت و ایثار است.
هوشنگ احمدی افزود: آتشنشان شهید که برای نجات جان انسانها خود را قربانی میکند، زیر آوارها ماند تا جوانمردی زیر آوار نماند؛ مردم قدردان تلاش جامعه آتشنشانی هستند و حادثه پلاسکو همدردی مردم را با این پرسنل تلاشگر و فداکار نشان داد.
احمدی گفت: حادثه تاسفبار سانحه آتشسوزی در ساختمان پلاسکوی تهران که منجر به ایجاد خسارت و تلفات جانی تعدادی از هموطنانمان شد موجب تاثر شدید شد.
شهردار دوراهک با بیان اینکه ایثارگری یکی از شاخصههای فعالیت در این حرفه است اظهار داشت: شهروندان باید با ایمنکردن ساخت و سازهای شخصی و عمومی بستر وقوع چنین حوادثی را کاهش دهند.
در این مراسم یادبود که با همکاری شورای اسلامی، شهرداری و حوزه مقاومت جندالله شهر دوراهک برگزار شد، علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگری آتش نشانان و هموطنانی که در حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو داغدار شدند، از آتش نشانان این شهر نیز تجلیل شد.
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