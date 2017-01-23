تقی علیقلی‌زاده تهیه کننده فیلم سینمایی «یه وا» به کارگردانی آناهید آباد که خبرهایی از حضور این فیلم در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر شنیده می شد و با سخنان عماد افروغ از اعضای هیات انتخاب این شنیده‌ها قوت گرفت ولی در نهایت این فیلم در جشنواره حضور ندارد درباره این موضوع گفت: واقعا نمی دانم درباره این موضوع چه بگویم، اگر حرفی در مورد این موضوع زده شود ممکن است تصور شود چون فیلم بیرون از جشنواره مانده، قصد دارم قاعده حضور در جشنواره را به هم بزنم. به هر حال هنگامی که یک فرد فرم جشنواره را پر می کند همه شرایط آن را قبول می کند. از دیگر سو اگر بگویم فیلم ما شایسته این حضور بود بی احترامی به بقیه همکاران شود که شاید فیلم بهتری از «یه وا» ساخته باشند. امیدوارم چند ۱۰ فیلمی که در جشنواره هستند فیلم بهتری از «یه وا» باشند.

وی افزود: اگر واقعا این اتفاق افتاده باشد و متوجه شویم که فیلم های دیگر دوستان بهتر از آثاری است که بیرون از جشنواره مانده اند اتفاق خوبی است و من امیدوارم این طور باشد، در این صورت حضور فیلم های بسیار خوب در جشنواره فیلم فجر نوید خوبی را می دهد. من هم تا زمانی که فیلم ها را نبینم، نمی توانم چیزی بگویم ضمن اینکه به هر حال در یک جشنواره دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ هر چند که آقایان عماد افروغ و محمدعلی حسین نژاد صحبت هایی کردند که نشان دهنده این است که گویا در مواردی حقی ضایع شده است.

علیقلی‌زاده با اشاره به اینکه ما در این کشور زندگی می کنیم و می دانیم در کنار تشخیص های کارشناسانه همواره یک سری ملاحظات وجود دارد، بیان کرد: حالا برخی از مدیران به صراحت این موضوع را بیان می کنند برای مثال آقای محمد حیدری دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر با صراحت در برنامه «هفت» درباره فیلم جناب کیانوش عیاری عنوان کرد که این فیلم به خاطر ملاحظات ممیزی نتوانست در جشنواره حضور پیدا کند.

امیدوارم فیلم ها حداقل از دیدگاه های هیات انتخاب فاصله نداشته باشند. برای مثال نشنویم که حق کشی صورت گرفته و یا فیلم کسی به خاطر مضمونش یا سازنده اش و تعلق احتمالی او به جریاناتی خارج از دایره سینما در موقعیتی قرار گرفته باشد که حقش نبوده است این تهیه کننده اضافه کرد: امسال سال انتقال دولت است. علاوه بر آن وزیر جدید باید کارنامه وزیر قبلی را ارایه کند. شرایط منطقه ای و اجتماعی ما هم همواره درحال تغییر است. شاید چنین عواملی باعث شده که ملاحظات هم بیشتر و پررنگ تر شود. من نمی گویم که این موضوع را می پذیرم، بر عکس به عنوان سینماگر آرزو دارم که سینما به دور از ملاحظات غیر سینمایی باشد. به هر حال تا فیلم ها دیده نشوند تشخیص سخت است اما امیدوارم آنچه که اعلام شده درست و به حق باشد و ده ها فیلم بهتر از اثر ما در جشنواره دیده شود و مردم آنها را بپسندند. لااقل امیدوارم فیلم ها بر اساس سلیقه هیات انتخاب برگزیده شده باشد و حداقل از دیدگاه های هیات انتخاب فاصله نداشته باشند. برای مثال نشنویم که حق کشی صورت گرفته و یا فیلم کسی به خاطر مضمونش یا سازنده اش و تعلق احتمالی او به جریاناتی خارج از دایره سینما در موقعیتی قرار گرفته باشد که حقش نبوده است.

علیقلی‌زاده در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به تولید مشترک این اثر با کشور ارمنستان عنوان کرد: من در گذشته سابقه تولید مشترک را داشته ام و با افراد غیرایرانی زیادی همکاری کرده ام. «یه وا» نیز یک پیشنهاد به عنوان تولید مشترک بود که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مرکز ملی سینمای ارمنستان و بنیاد سینمایی فارابی صورت گرفت. علاوه بر آن حضور دوست قدیمی من خانم آناهید آباد مرا به همکاری در این اثر بیشتر تشویق می کرد. «یه وا» از قصه ای خوب وجذاب برخوردار است و محورها و موضوعات متنوعی مانند زن، مادر، فرزند، جنگ، هجرت، مقاومت، از خودگذشتگی و نقش سنت ها در احساس امنیت فردی و اجتماعی را حمل می کند که می تواند هر تهیه کننده ای را وسوسه کند.

این تهیه کننده با اشاره به اکران «یه وا» گفت: هرچند جشنواره بستری است تا ورود به عرصه تولید محصولات مشترک را تشویق کند ولی من اطمینان دارم این فیلم با حضور خود در محیط های جشنواره ای معتبر اعلام وجود شایسته ای خواهد داشت که به خودی خود به معنی موفقیت در بازار و سرانجام اقتصادی فیلم خواهد بود. نمی توان گفت که اکران در ارمنستان و ایران از نظر اقتصادی اتفاق مهمی نیست اما به هر حال بهره برداری از سایر حقوق بین المللی این فیلم مهم تر است و باعث می شود سرنوشت اقتصادی این اثر به برنامه ریزی حضور بین المللی آن بستگی بیشتری داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به فیلم سینمایی «رستاخیز» که تهیه کنندگی را برعهده داشت، بیان کرد: این فیلم در دوران فطرت است و من در حال مذاکره با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه برای تعیین تکلیف آن هستم. با حضور آقایان دکتر صالحی و مهندس حیدریان امیدواری هایی ایجاد شده که ان‌شالله به نتیجه مناسب و عادلانه ختم شود.

به گزارش مهر، عماد افروغ چند شب پیش در گفتگو با برنامه «۳۵» با اجرای فریدون جیرانی و سپس گفتگو با سایت سینما سینما با اشاره به حضور دو فیلم در لیست اولیه بخش مسابقه گفت: دو فیلم کارت پرواز و یه وا در لیست هیات انتخاب بود اما اینکه بعد از آن چه اتفاقی افتاد را باید از جایی غیر از هیات انتخاب جستجو کرد. وقتی این دو فیلم در بخش مسابقه از سوی دبیر جشنواره اعلام نشدند تصمیم گرفتند فیلم را از بخش چشم انداز هم خارج کنند و در جشنواره حضور نداشته باشند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر قرار بود به لیست ما توجه کنند باید این دو فیلم در بخش مسابقه حضور می داشتند اما اینکه در این میان چه اتفاقاتی افتاده است از حیطه اظهار نظر هیات انتخاب خارج است. اما چیزی که مسلم است این است که فیلمی خارج از لیست هیات انتخاب در جشنواره حضور ندارد و از این منظر من به طور قطع به خانواده سینما اطمینان می دهم.