  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

پیش از اجلاس آستانه؛

دومین دور از گفتگوهای سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه برگزار شد

دومین دور از گفتگوهای سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه برگزار شد

دومین دور از گفتگوهای سه جانبه ایران روسیه و ترکیه، در آخرین دقایقی قبل از شروع اجلاس آستانه، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دور از گفتگوهای سه جانبه ایران روسیه و ترکیه، در آخرین دقایق قبل از شروع اجلاس آستانه، برگزار شد.

در این گفتگوها هیاتهای سه کشور به ریاست لاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه، اونال معاون وزیر خارجه ترکیه و حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه در خصوص آخرین هماهنگی های اجرائی اجلاس آستانه و برنامه های اجلاس، رایزنی و تبادل نظر کردند.

گفتنی است روز گذشته نیز دور اول گفتگوهای سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه در قزاقستان، به مدت ۵ ساعت برگزار شد.

کد مطلب 3884962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها