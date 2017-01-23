دومین دور از گفتگوهای سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دور از گفتگوهای سه جانبه ایران روسیه و ترکیه، در آخرین دقایق قبل از شروع اجلاس آستانه، برگزار شد.

در این گفتگوها هیاتهای سه کشور به ریاست لاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه، اونال معاون وزیر خارجه ترکیه و حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه در خصوص آخرین هماهنگی های اجرائی اجلاس آستانه و برنامه های اجلاس، رایزنی و تبادل نظر کردند.

گفتنی است روز گذشته نیز دور اول گفتگوهای سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه در قزاقستان، به مدت ۵ ساعت برگزار شد.