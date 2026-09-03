آب شرب ۷۰۰ خانوار روانسر پس از ۴ ساعت پایدار شد

اسامه نیکرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به دنبال بروز نقص ناگهانی در مخازن پلیاتیلن ذخیره آب محله صالحآباد و خارج شدن این مخازن از مدار، نیروهای فنی و عملیاتی آبفا برای رفع مشکل بلافاصله وارد عمل شدند.
وی افزود: تیمهای عملیاتی پس از حضور در محل، روند بررسی و رفع نقص ایجادشده را آغاز کردند و تلاشها برای بازگرداندن شرایط عادی تأمین آب به صورت مستمر ادامه یافت.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر ادامه داد: پس از حدود چهار ساعت فعالیت و تلاش مداوم نیروهای آبفا، مشکل ایجادشده برطرف و جریان آب شرب در محله صالحآباد دوباره برقرار شد.
نیکرفتار تصریح کرد: با پایان عملیات، وضعیت تأمین آب شرب حدود ۷۰۰ خانوار ساکن این محله به شرایط پایدار بازگشت و مشکل ناشی از خروج مخازن ذخیره از مدار برطرف شد.
وی همچنین از برنامهریزی برای تقویت ظرفیت ذخیرهسازی آب در این محله خبر داد و گفت: پیگیریهای لازم برای تأمین و استقرار یک دستگاه مخزن جدید در حال انجام است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر خاطرنشان کرد: با نصب مخزن جدید، ظرفیت ذخیره آب در محله صالحآباد افزایش پیدا میکند و این اقدام میتواند به پایداری بیشتر تأمین آب شرب ساکنان منطقه کمک کند.
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